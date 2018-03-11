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The Division 2 duyuruldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.03.2018 15:47 | Son Güncelleme

İlk oyunuyla beklentileri hayli yükselten The Divison’un devam oyunu geliyor. Tom Clancy’nin yapım aşamasında vefat ettiği The Division biraz gecikmeli olarak 8 Mart 2015’te raflardaki yerini almıştı.

The Division 2 duyuruldu!

Özellikle oyunun geliştirilmesinde kullanılan Snow Drop isimli grafik motoru, oyun severlerin hayli dikkatini çekmişti. Çıktığında bir dizi eleştirilere de maruz kalan The Division, tüm olumsuzluklara karşın başarılı bir satış grafiği ortaya koydu. Bu durum, The Division 2 için de bir fırsat oldu.

Ubisoft’tan yapılan resmi açıklamada, ilk oyunun da geliştiricisi olan Massive Entertainment’in The Division 2’de öncü stüdyo olacağı belirtildi. Massive Entertainment’e Ubisoft bünyesi altında bulunan 6 farklı stüdyo da destek verecek. Bu kısaca şu anlama geliyor. The Division 2 için tam 7 oyun stüdyosu birlikte çalışacak.

Ubisoft, oyunun tanıtımının E3 2018’de gerçekleşeceğini açıkladı. Yani yayıncı ekipten, oyuna ilişkin herhangi bir detay, ekran görüntüsü ya da video paylaşılmış değil.

Bu arada dip not olarak belirtelim. The Division 2, Snowdrop isimli oyun motorunun gelişmiş bir versiyonunu kullanacak. Yani oyunda yine aktif hava olayları ve güneşin çıkması ile eriyip, çamura dönüşen karlı caddeler bizleri bekliyor olarak.

Massive Entertainment, ilk oyunda bazı şeyleri yapmak için çok çabaladıklarını fakat yeterli zamana sahip olmadıklarını açıklamıştı. Umarız ikinci oyun için yeterli zamanları olur.

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Anahtar Kelimeler:
The Division 2 Ubisoft teknoloji

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