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The Division filmi detaylanıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.04.2018 09:34 | Son Güncelleme

Tom Clancy’nin ölmeden önce yapımına katkıda bulunduğu son oyun olan The Division beyaz perdeya aktarılacak. Aslında bu konudaki söylentiler çok önceden ortaya çıkmıştı. Nitekim çok geçmeden, The Division filmi, Ubisoft tarafından da doğrulanmıştı. Şimdi ise bu filmi yönetecek olan isim de netlik kazandı.

The Division filmi detaylanıyor

Ubisoft, The Division filmi için kadro çalışmalarını uzun bir süredir devam ettiriyor. Bu bağlamda filmin başrolü için Jessica Chastain ve Jake Gyllenhaal ile el sıkışılmış durumda. Fakat yönetmen ve senarist koltuğu hala tam anlamıyla doldurulabilmiş değil. Daha önce Oscar ödüllü bir isim olan Stephan Gaghan’ın filmin hem senaristliğini, hem de yönetmenliğini üstleneceği iddia edilmişti.
Günümüze geldiğimizde ise bu iddiaların içinin doldurulamamış olduğunu görüyoruz. Keza geçtiğimiz gün ortaya çıkan son detaylara göre The Division’un yönetmen koltuğunda, şu aralar adı Hobbs and Shaw filmi ile anılan David Leitch oturacak.

Leitch önümüzdeki günlerde vizyona girecek olan Deadpool 2 filminin de yönetmenliğini üstlenmişti. Elbette bu bilgiye de kesin gözüyle bakamayız. Keza henüz filmin kadrosu resmi olarak açıklanmış değil. Şimdilik bildiğimiz tek şey The Division çekimlerinin önümüzdeki yıl, yani 2019 içerisinde başlayacak olması. Vizyon tarihi ise henüz netleşmiş değil. Bu arada, Ubisoft’un diğer bir yandan da The Division 2 için çalışmalarına devam ettiğini hatırlatalım. Muhtemelen bu oyun da önümüzdeki yıl raflardaki yerini alacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
The Division filmi Tom Clancy Ubisoft

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