The Last of Us Part 2’de Ellie yalnız dolaşmayacak

Naughty Dog’un geçtiğimiz sene duyurduğu The Last of Us Part 2, muhtemelen bu yıl çıkmayacak. Fakat yine de PlayStation 4 sahipleri, bu oyun için fazlasıyla heyecanlılar.
Hatırlanacağı üzere ilk The Last of Us oyunu da PlayStation 3’ün son demlerinde satışa sunulmuştu. Dolayısıyla devam oyununun da PS4’ün son zamanlarında raflardaki yerini alması, bizler için sürpriz olmayacaktır. Peki The Last of Us 2’de bizleri nasıl bir oynanış dinamiği bekliyor? İşte son detaylar.
The Last of Us’ın ilk oyununu oynayanların da bileceği üzere, Joel ana karakterken, Ellie ise NPC pozisyonundaydı. (NPC = non-playable character/oynanabilir olmayan karakter)
Bu oyunda ise Ellie oynanabilir karakter olarak karşımıza çıkacak. Şimdiye kadar Joel’in oyundaki rolü hakkında ise net bir açıklama gelmedi.
Geçtiğimiz günlerde Naughty Dog’un önemli isimlerinden biri olan Neil Druckmann, Ellie’nin oyundaki dinamikleri hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Druckmann, aynı ilk oyundaki gibi Ellie’nin de oyun boyunca yalnız dolaşmayacağını belirtti.
Şimdi merak edilen soru ise Ellie’ye eşlik edecek olan ismin kim olduğu. Fakat genel kanı Joel gibi güçlü bir figürün NPC pozisyonunda olamayacağı yönünde. Muhtemelen Ellie’nin yanında bulunacak karakter, onun korumasına muhtaç bir pozisyonda bulunacak.
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