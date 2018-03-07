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The Sims bekleyenlere büyük müjde!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.03.2018 22:22 | Son Güncelleme

The Sims oyuncularına iyi haber geldi. Oyunun mobil sürümü The Sims Mobile Android ve İOS kullanıcıları için yayınlandı.

The Sims bekleyenlere büyük müjde!

The Sims oyuncuları mobile geçiyor. Büyük oyun şirketi EA tarafından yayınlanan The Sims Mobil oyunu, bugün itibariyle App Store ve Google Play Store üzerinden yayınlandı. Böylece bir zamanların unutulmaz yaşam simülasyonu The Sims mobil tarafa da geçmiş oldu.

THE SİMS’İN BÜYÜK DÜNYASI ŞİMDİ MOBİL’DE

Bilgisayardaki The Sims deneyimini mobil tarafa geçiren şirket, yine her zaman olduğu gibi kendiniz için bir karakter oluşturmanızı istiyor. Bu karakteri kendi isteğinize göre özelleştirmek mümkün. Karakter oluşturulduktan sonra, The Sims’in büyük dünyasına geçiş yapılıyor. Bu dünyadaki çeşitli işlevler ile diğer karakterler ile aile kurmak ve arkadaş ortamı oluşturmak mümkün hale geliyor. Karakterin mutluluğuna göre, kullanıcısına belirli bir sanal para sağlayan oyun, bu sanal parayı oyunun içinde harcamaya imkan sağlıyor. İstenirse, uygulama içi satın alma yoluyla gerçek para karşılığı sanal para satın alınabiliyor veya oyuna ekstra özellikler eklenebiliyor.

İOS VE ANDROİD İÇİN THE SİMS’İ HEMEN İNDİRİN

Oyun birçok kullanıcıyı sevindirecek cinsten zira oyun tamamen Türkçe dil desteğine sahip. Bu yüzden, oyunu oynarken çıkan herhangi bir uyarı için çeviri kullanmaya gerek kalmıyor. Oyun için heyecanlandıysanız ve bir an önce indirmek istiyorsanız Android için Google Play Store’a, İOS için App Store’a giderek oyunu hemen indirebilirsiniz. Şimdiden iyi oyunlar!

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