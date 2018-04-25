The Witcher dizisi ne zaman yayında olacak

The Witcher’ın son oyunu olan Wild Hunt, 19 Mayıs 2015’te raflardaki yerini almıştı. Çıkışının üzerinden 3 seneye yakın bir süre geçmiş olmasına karşın, bu yapım hala en çok satan RPG oyunları arasında yer alıyor.

Elbette bu durumda, The Witcher 3 Wild Hunt’ın uzun bir oynanış süresine sahip olmasının da önemli bir payı var.

Netflix, kısa süre önce bu sevilen oyun serisi için bir dizi yayınlamayı planladığını açıklamıştı. Hatta The Witcher dizisi için bazı ufak ipuçları da paylaşılmıştı. Keza şu anda Netflix’in sitesine girdiğinizde de The Witcher dizisi için açılmış özel bir kısım olduğunu görebilirsiniz.

Netflix dizide oyunlardaki ana karakterimiz Geralt’ın başından geçenlere odaklanılacağını belirtmişti. Bu macerasında Geralt’a Triss, Tennefer, Ciri ve Roach gibi tanıdık karakterler de eşlik edecek.

Peki gelelim asıl sorumuza, The Witcher dizisi ne zaman yayınlanacak. Dizinin yazar kadrosunda yer alan Lauren Schmidt, dizinin 2020 yılından önce yayınlanmayacağını açıkladı. Yani dizi için en iyi ihtimalle bile 2 seneye yakın bir bekleme süresine sahibiz.

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