Thunderbolt 3 bağlantı destekli monitör

CJ791 kullanıcıları monitörlerini ve dizüstü bilgisayarlarını kablo kalabalığında boğulmadan, tek bir Thunderbolt 3 kablosu ile bağlayabilecekler. Thunderbolt 3 bağlantısı, saniyede 40 Gigabit‘e (Gbps) kadar işlem hızı sunarak USB alternatiflerinden neredeyse dört kat fazla performans gösteriyor. Kullanıcılar bu sayede; Mac bilgisayarlar, Tip-C USB kullanan dizüstü bilgisayarlar ve depolama aygıtları veya harici grafik kartları gibi diğer masaüstü aksesuarlarından oluşan tam teşekküllü bir ekosistem içinde kesintisiz ve hızlı bağlantı keyfini sürebiliyor. CJ791 kavisli monitör ayrıca Thunderbolt 3 bağlantı arayüzü sayesinde 85 watt dizüstü şarj gücü de sağlıyor.

İşte Verimlilik

CJ791’in net ve detaylar bakımından zengin tasarımı, kullanıcıların çok sayıda işi çok daha etkin bir şekilde yapabilmesini sağlayacak. 21:9 ekran oranı çoklu görev uygulamaları için geniş bir çalışma alanı sağlarken 3.440 x 1.440 ultra-geniş QHD çözünürlüğü ise içerik ve görüntüyü Full HD alternatiflerindeki piksel yoğunluğunun yaklaşık 2,5 katına kadar yükseltiyor. Bu sayede büyük dosyalar, çalışma sayfaları ve veri tabloları ekran kaydırmaya veya yakınlaştırmaya gerek kalmadan daha okunabilir bir şekilde görüntülenebiliyor.