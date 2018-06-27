THY uçuşlarında kendi cihazını artık kullanabileceksiniz!

THY Teknik AŞ. ile HAVELSAN iş birliğiyle, Türk mühendisleri tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen bir çözüm ile mobil cihazlar THY uçaklarında eğlence sistemine bağlanabilecek.

THY tarafından "Kablosuz Uçak İçi Eğlendirici Sistem" adı verilen hizmet ile yolcular uçak içindeki eğlence sistemine kendi cihazlarıyla bağlanabilecek . Bu sayede uçak içi eğlence sistemi olmayan uçaklarda da bu teknoloji kullanılabilecek.

İlk etapta THY'nin koltuk arkası özel ekranları bulunmayan 44 dar gövde uçağında uygulanacak sistem ile yolcular kişisel elektronik cihazları üzerinden uçak içi eğlence sistemine bağlanabilecek. Hayata geçen sistem ile birlikte THY filosunda uçak içi eğlence sistemine sahip (AVOD) uçakların oranı yüzde 95'e ulaşacak.

MOBİL CİHAZLAR İÇİN UYGULAMA GEREKİYOR

Yolcular, kişisel cihazlarından uçak içi Wi-Fi ağına bağlanarak bu sistem için özel olarak hazırlanan medya içeriğini görüntüleyebilecek. Sistemin kişisel cihazlar (tablet ve akıllı telefon) aracılığı ile kullanılabilmesi için "WiFi Entertainment" isimli uygulamanın uçuş öncesinde akıllı telefonlara yüklenmiş olması gerekiyor.