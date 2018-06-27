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THY uçuşlarında kendi cihazını artık kullanabileceksiniz!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.06.2018 20:26 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları'nın kullanıma sunduğu yeni hizmet ile yolcular kişisel mobil cihazlarını uçağın eğlence sistemine bağlayabilecekler.

THY uçuşlarında kendi cihazını artık kullanabileceksiniz!

THY Teknik AŞ. ile HAVELSAN iş birliğiyle, Türk mühendisleri tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen bir çözüm ile mobil cihazlar THY uçaklarında eğlence sistemine bağlanabilecek.

THY tarafından "Kablosuz Uçak İçi Eğlendirici Sistem" adı verilen hizmet ile yolcular uçak içindeki eğlence sistemine kendi cihazlarıyla bağlanabilecek . Bu sayede uçak içi eğlence sistemi olmayan uçaklarda da bu teknoloji kullanılabilecek.

İlk etapta THY'nin koltuk arkası özel ekranları bulunmayan 44 dar gövde uçağında uygulanacak sistem ile yolcular kişisel elektronik cihazları üzerinden uçak içi eğlence sistemine bağlanabilecek. Hayata geçen sistem ile birlikte THY filosunda uçak içi eğlence sistemine sahip (AVOD) uçakların oranı yüzde 95'e ulaşacak.

MOBİL CİHAZLAR İÇİN UYGULAMA GEREKİYOR

Yolcular, kişisel cihazlarından uçak içi Wi-Fi ağına bağlanarak bu sistem için özel olarak hazırlanan medya içeriğini görüntüleyebilecek. Sistemin kişisel cihazlar (tablet ve akıllı telefon) aracılığı ile kullanılabilmesi için "WiFi Entertainment" isimli uygulamanın uçuş öncesinde akıllı telefonlara yüklenmiş olması gerekiyor.

WIFI ENTERTAİNTMENT UYGULAMASINI NASIL YÜKLERİM

THY'nin bu faydalı uygulamasını Android ve iOS işletim sistemli telefon ve tablet bilgisayarınıza ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz. Uygulama ancak cihazınız uçak modunda ve uçak 10 bin feet yüksekliğe çıktığında kullanılabilecek. Uygulama ile ilgili detaylı bilgi haberimizin sonunda yer alan videoda bulunuyor.

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BİLGİSAYAR İÇİN TARAYICI YETERLİ

Mobil cihazların yanı sıra yolcular diz üstü bilgisayarlarından da "Google Chrome" tarayıcısı kullanarak sistemi kullanabilecek. Kablosuz uçak içi eğlence sistemi aracılığıyla yolcular 250'den fazla film, 700'den fazla TV programı içeriği ve 2 bini aşkın müzik albümüne ve 19 binden fazla şarkı ve daha fazla içeriğe erişim sağlayabiliyor.

ÖNEMLİ BİR AÇIĞI KAPATIYOR

Sunulan yeni servis özellikle ekranlı eğlence sistemine sahip olmayan uçaklarda önemli bir sorunu ortadan kaldırıyor. Her ne kadar bu uçaklar genelde kısa mesafeler için kullanılsa da yolculuk esnasında geçen sürede eğlenceli vakit geçirmek adına güzel bir çözüm olduğunu belirtelim. Bu arada benzer bir sistem İstanbul'dan Yalova, Bandırma ve Bursa gibi lokasyonlara deniz otobüsü seferleri düzenleyen İDO tarafından da kullanılıyor.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Türk Hava Yolları Mobil Cihazlar HAVELSAN

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