Tiangong-1 infilak etti

Uzay dünyasına Çin tarafından gönderilen uzay istasyonlarından Tiangong-1 Türkçe ismiyle Gök Saray-1 Pasifik Okyanusun üzerinden tamamen infilak etti. Uzay istasyonun ise ayrı bir hikayesi yer alıyor. 2011 yılında büyük hedeflerle ve büyük bir coşkuyla gönderilmiştir. Görevini tamamladıktan sonra 2016 yılında yapılan açıklamada kontrolden çıktığı iletilmişti. 2 sene sonra dünyaya düştü. Çin İnsanlı Uzay Mühendislik Ofisinden (CMSEO) yapılan açıklamada düşüşün Güney Pasifik’in ortası olduğu kaydedildi.

29 Eylül 2011’de fırlatılan uzay istasyonu 10,4 metre ağırlığı 8,5 ton olarak Gök Saray-1 Çin’in çeşitli uzay araçlarına kilitlenerek uzay çalışmalarına yardım etmişti. Düşen uzay istasyonun Türkiye’ye düşmesi ihtimali de bulunuyordu.

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