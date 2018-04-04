Tiangong-1 infilak etti

Uzay dünyasına Çin tarafından gönderilen uzay istasyonlarından Tiangong-1 Türkçe ismiyle Gök Saray-1 Pasifik Okyanusun üzerinden tamamen infilak etti. Uzay istasyonun ise ayrı bir hikayesi yer alıyor. 2011 yılında büyük hedeflerle ve büyük bir coşkuyla gönderilmiştir. Görevini tamamladıktan sonra 2016 yılında yapılan açıklamada kontrolden çıktığı iletilmişti. 2 sene sonra dünyaya düştü. Çin İnsanlı Uzay Mühendislik Ofisinden (CMSEO) yapılan açıklamada düşüşün Güney Pasifik’in ortası olduğu kaydedildi.
29 Eylül 2011’de fırlatılan uzay istasyonu 10,4 metre ağırlığı 8,5 ton olarak Gök Saray-1 Çin’in çeşitli uzay araçlarına kilitlenerek uzay çalışmalarına yardım etmişti. Düşen uzay istasyonun Türkiye’ye düşmesi ihtimali de bulunuyordu.
İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın
Trump: Çin'le ticaret savaşında değiliz, bizim aptallar o savaşı uzun yıllar evvel kaybetti
Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: Göl havzası büyük bir tehdit altında
Tosun'un ağabeyi ortaya çıktı! İşte Fatih Aydın'ın fotoğrafı
Başpolis Nisa Aydın: 'Sizden komut almak istiyoruz' diyorlar
Türkiye günlerce bu kadını konuştu! Kocası mahkemede ilk kez görüntülendi…
Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!
Bu görünüme kavuşmak sadece 3 ayını aldı!
İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı
Ankara'da kritik gün! CHP'li bazı isimlere af gelebilir
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi
WhatsApp'ta yeni özellik! Artık çok kolay...
Güçlü bir OnePlus'a hazır olun! OnePlus 6'nın özellikleri sızdırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum