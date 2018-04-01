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Tiangong-1 Pazartesi Dünya’da! Peki Tiagong-1 nereye düşecek?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.04.2018 16:26 | Son Güncelleme

Çin’in Tiangong programı kapsamında görevlendirdiği uzay istasyonu Tiangong-1 için yeni bir açıklama yapıldı. Çinli yetkililer, Tiangong-1’in parçalarının bu Pazartesi günü Dünya’ya düşeceğini duyurdu.

Tiangong-1 Pazartesi Dünya’da! Peki Tiagong-1 nereye düşecek?

Tiangong-1 bu hafta sonunun önemli gündem maddelerinden. Çin’e ait uzay istasyonu hakkında birçok açıklama yapıldı. Kimisi Tiangong-1’in Cuma günü düşeceğini söylerken kimisi ‘’Cumartesi günü burada’’ dedi. Ancak Tiangong-1 hakkındaki en net açıklama bugün, Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Bürosu’ndan geldi.

TİANGONG-1 NE ZAMAN DÜŞECEK?

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Bürosu (CMSEO) yaptığı açıklamada Cuma günü atmosfere girişini yapan Tiangong-1’in önümüzdeki 24 saat içinde Dünya atmosferine tekrar gireceğini, Pazartesi günü de Tiangong-1’e ait parçaların yeryüzüne düşeceğini söyledi. CMSEO, Tiangong-1’in saat kaçta düşeceği hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Ancak Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) bir tahmini var.

tiagong

Avrupa Uzay Ajansı’nın hesaplamalarına göre Tiangong-1 2 Nisan Pazartesi günü (Pekin saatiyle) 07:25’te düşecek. Yani Türkiye saatiyle 2:25’te Tiagong-1 yeryüzüyle buluşacak. Tiangong-1’in nereye düşeceği ise hala ama hala meçhul.

TÜRKİYE’NİN TİANGONG-1 TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Tiangong-1’in düşeceği muhtemel yerler arasında Türkiye, İtalya, İspanya, Japonya, ve Kore var. Yine CMSEO’ya göre Tiangong-1’in düşüşü tehlike arz etmeyecek aksine görsel bir şölen yaşatacak. Çinli kardeşler böyle diyor. Takdir sizlerin.

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