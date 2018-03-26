Tiangong-1 uzay istasyonu Türkiye’ye düşebilir

Tiangong-1 son zamanların en çok konuşulan konusu. Çin'in yaramaz uzay istasyonu, kontrolsüz bir şekilde Dünya atmosferine doğru ilerliyor. Bilim insanlarının hesaplamasına göre Tiangong-1'in 1 Nisan Pazar günü Dünya'ya düşmesi muhtemel. İstasyonun henüz nereye düşeceği ise belli değil. Ancak yayınlanan bir harita sayesinde Tiangong-1'in düşeceği riskli bölgeleri görmek mümkün.

TİANGONG-1 NEREYE DÜŞECEK?

Aerospace Corp'un hazırladığı haritaya göre Tiangong-1'in düşeceği iki riskli hat var. Bu hatlardan biri Kuzey Yarımküre'den geçerken diğeri Güney Yarımküre'den geçiyor. Kuzey Yarım Küre'den geçen hattın içinde ülkemizde bulunuyor. Yani uzay istasyonunun ülkemiz sınırları içerisinde bir yere düşmesi oldukça olası.

ESA: "TİANGONG-1 İÇİN ENDİŞEYE GEREK YOK"

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Uzay Enkazı Dairesi Başkanı Holger Krag'e göre ise endişeye hiç gerek yok. Krag, yaptığı bir dizi açıklamada "Bu kadar büyük enkazların genellikle yüzde 20'si veya 40'ı yeryüzüne düşüyor. Ancak bu enkaz parçalarının birilerini yaralaması son derece düşük bir olasılık" ifadelerini kullandı.

Her ne olursa olsun Tiangong-1, umarız Krag'in dediği gibi kimseyi yaralamadan Dünya'ya ulaşır. Ayrıca Tiangong-1, umarız uzay istasyonu sahipleri ülkelere ders olur ve Dünya bir daha böyle bir korku yaşamaz.