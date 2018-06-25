Tim Cook, Apple çalışanlarının desteğini kaybediyor

Glassdoor en beğenilen CEO’ları sıraladığı listesinin bu yılki ayağını yayınladı. Şirket çalışanlarının fikirleri ve desteği değerlendirilerek hazırlanan liste, Apple çalışanlarının CEO’larından eskisi kadar memnun olmadığını gösterdi. Apple CEO’su Tim Cook, listede tam 43 sıra gerileyerek büyük düşüş yaşadı.

2016 yılında Glassdoor listesinin sekizinci sırasında yer alan Cook, 2017’de 53. sıraya düşmüştü. Cook’un düşüşü bu yıl da sürdü. Apple CEO’su bu yıl listede 96. sıraya kadar düştü.

Büyük düşüş yaşayan bir diğer isim de Google CEO’su Sundar Pichai oldu. Pichai, 17. sıradan 45. sıraya düşerek Cook’tan sonra en büyük düşüşü yaşayan isim oldu.

Microsoft CEO’su Satya Nadella ise listede yükselerek çalışanlarının desteğini kazanmayı başardığını gösterdi. Geçen yıl 27. sırada yer alan Nadella bu yıl 20. sıraya yükseldi.

Cook’un neden listede bu kadar gerilediğini inceleyen Glassdoor, çalışanların üç ana konuda CEO’larından memnun olmadığını belirledi: İş ortamının stresli hale gelmesi, hiyerarşinin çok katı olması ve kararların kapalı kapılar ardından alınması.

Bu yıl listenin ilk üç sırasındaki isim sırasıyla: Zoom Video Communications CEO’su Eric S. Yuan, Boston Scientific CEO’su Michael F. Mahoney ve DocuSign CEO’su Daniel Springer oldu.

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