HABER

Tinder'a yeni özellik geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.02.2018 11:24 | Son Güncelleme

Çöpçatanlık uygulaması Tinder'daki yeni güncellemeyle sohbeti artık sadece kadınlar başlatabilecek.

Tinder'a yeni özellik geliyor

53 milyon kullanıcısı bulunan Tinder'da yeni bir özellik test ediliyor. Bu özellik küfür ve hakaret içeren yorumlar nedeniyle kadın kullanıcıların sohbet fonksiyonunu erkeklere nazaran daha az kullanması üzerine geliştirildi.

Mevcut durumda kullanıcılara eş adaylarını sağa veya sola kaydırarak eşleşme imkanı sunan Tinder uygulaması, birisiyle eş olunduğunda sohbeti her iki tarafın da başlatmasına izin veriyordu.

Test aşamasında olan bu özellik ile artık sadece kadınlar sohbeti başlatabilecek. Kullanıcının isteğine göre ayarlanabilecek olan bu özelliği sadece heteroseksüel kadınlar kullanabilecek.

Sputnik'in aktardığına göre dünya çapında 50 milyon kişi tarafından aktif olarak kullanılan uygulamasının ücretli versiyonunu da 3 milyon kişi kullanıyor. Tinder uygulaması şu zamana kadar 100 milyon kez indirildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tinder yeni özellik teknoloji

En Çok Okunan Haberler

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

Şile'de korkunç olay! Hafriyat kamyonu iki aracı ezdi

Şile'de korkunç olay! Hafriyat kamyonu iki aracı ezdi

İzmir'den kahreden şehit haberi! Eğitim uçağı düştü: 2 şehit

İzmir'den kahreden şehit haberi! Eğitim uçağı düştü: 2 şehit

'Suriye'de 300 paralı Rus askeri öldü ya da yaralandı'

'Suriye'de 300 paralı Rus askeri öldü ya da yaralandı'

Reuters son dakika olarak duyurdu! Türkiye'den ABD'ye ortak operasyon talebi!

Reuters son dakika olarak duyurdu! Türkiye'den ABD'ye ortak operasyon talebi!

Emniyet müdürüne fuhuş gözaltısı! Masöz Çiğdem ele verdi: Haftada 7500 lira

Emniyet müdürüne fuhuş gözaltısı! Masöz Çiğdem ele verdi: Haftada 7500 lira

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İnsansı robot, 'Erik Dalı' oynuyor

İnsansı robot, 'Erik Dalı' oynuyor

Doç. Dr. Onat: Vlogger'lar, gelecek nesle karşı sorumluluk taşımalı

Doç. Dr. Onat: Vlogger'lar, gelecek nesle karşı sorumluluk taşımalı

Meizu EP52 : Tüy hafifliğinde suya dayanıklı kulaklık

Meizu EP52 : Tüy hafifliğinde suya dayanıklı kulaklık

Android bildirimlerine akıllı cevap

Android bildirimlerine akıllı cevap

Note 9’da bu özellik olmayabilir!

Note 9’da bu özellik olmayabilir!

Finans kurumları DDoS saldırılarına karşı kendilerini nasıl koruyabilir?

Finans kurumları DDoS saldırılarına karşı kendilerini nasıl koruyabilir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.