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Titan saadet zinciri de çöktü

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.06.2018 07:13 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank ve benzeri sistemler Türkiye’de çökmeye devam ediyor. Şimdi de 100 milyon TL’lik Titan saadet zinciri çöktü. Peki, bu sisteme üye olanların parası ne olacak? İşte konuyla ilgili tüm detaylar.

Titan saadet zinciri de çöktü

Ponzi sistemler teker teker çökmeye devam ediyor. Çiftlik Bank ile başlayan ve gerisi çorap söküğü gibi gelen ponzi ve saadet zinciri gibi sistemlere bugün Titan da eklendi. 100 milyon TL’lik sistem olan Titan’ın bugün resmen çöktüğü açıklandı. Peki, bu sisteme üye olanların parası ne olacak?

Titan nedir?

Eskişehir merkezli sistem olan ve 2017 sonlarında kurulan bu sistem, dijital para sistemlerine yatırım yaptığı vaadi ile 10 bin kadar kişiden toplamda 100 milyon TL‘ye yakın para toplamıştı. Toplanan paraların bir bölümü Kıbrıs’taki bir şirketin hesabına yatırıldı.

Sisteme 1.500 TL başlangıç paketi ile üye olunabiliyordu. Yapılan açıklamalara göre; 15 bin TL’lik paket alan kişinin aylık kazancı 2 bin 500 TL olarak belirlenmişti. Ancak tabii ki bu sistem beklendiği gibi işlemedi. Tanıtımında Şebnem Schaefer’ı bile oynatan bu sistem bugün patladı.

Bu olayın ardından Hipper AŞ’nin 24 yaşındaki kurucu ortağı Muhammed Satıroğlu “Ben, şirketim üzerinden aracılık yaptım. Hipper AŞ’nin banka hesabına giren tek kuruş para yok. Paralar, Sadun Kaya’nın Kıbrıs’taki şirketine aktarıldı. Bu kişinin mal kaçırdığını duyuyoruz. Konu ile ilgili hem ihtarname çektim hem savcılığa suç duyurusunda bulundum” ifadelerini kullandı.

Şimdilik bu sisteme üye olup parasını firmaya kaptıranların akıbeti nasıl olacak bilinmiyor. Bakalım Çiftlik Bank ve diğer sistemlerde olduğu gibi para yatıranlar yine maalesef mağdur olacak mı?

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Anahtar Kelimeler:
Çiftlik Bank Titan

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