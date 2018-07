Tomb Raider 3. oyunuyla geliyor

Sıfırdan başlatılan Tomb Raider serisinin 3. oyunu önümüzdeki Eylül ayında raflardaki yerini almış olacak.

Seriyi takip edenlerin de bileceği üzere ilk Tomb Raider oyunu 1996 yılında satışa sunulmuştu. Nitekim 2013 yılına kadar birçok Tomb Raider oyunuyla karşılaştık. 2013’te Tomb Raider’ın yapım haklarını elinde bulunduran Square Enix aldığı kararla seriyi sıfırdan başlatmayı tercih etmişti.

Yeni neslin ilk oyunu 2013 yılında raflardaki yerini almıştı. Oyunun oldukça beğeni toplaması üzerine serinin ikinci oyunu olan Rise of the Tomb Raider 2015 yılında satışa sunulmuştu.

Nitekim ikinci oyun da ilk oyun gibi oldukça başarılı bir çizgi yakalamıştı. Yapımcı stüdyo, yeni Tomb Raider serisini planlarken Uncharted’tan fazlasıyla ilham aldıklarını açıklamıştı. Dolayısıyla Uncharted tadındaki Tomb Raider deneyimi de hayli başarılı oldu.

Son oyundan yaklaşık olarak 3 yıl sonra, Lara Croft bir kez daha konsollarımıza konuk olmaya hazırlanıyor. Uzun bir süredir yapım aşamasında bulunan Shadow of the Tomb Raider, geçtiğimiz gün itibariyle gold statüsüne ulaştı.

Bu Shadow of the Tomb Raider’ın yapım aşamasının sona erdiği anlamına geliyor. Yani bundan sonraki süreç oyunun çoğaltılması üzerine olacak.

Dip not olarak tekrardan hatırlatalım. Shadow of the Tomb Raider, 14 Eylül’de PC, PS4 ve Xbox One için raflardaki yerini alacak.

