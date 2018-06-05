Toyota ve Suzuki güçlerini birleştiriyorlar

Toyota ve Suzuki, uzun bir süredir çevreci güç aktarma organları üretmek için görüşmelere devam ediyordu. Japon üreticiler giderek zorlaşan pazar şartlarında en iyi rekabet gücüne ulaşabilmek için böyle bir ortaklığı istiyordu. Ortaklık, çevreci güç aktarma organlarının üretimi üzerine kurulacaktı. Tabii ki bu ortaklık alandaki Ar-Ge çalışmaları ve parça paylaşımını da kapsıyor.

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Akio Toyoda, yaptığı açıklamada “Suzuki gibi rekabetçi ruha sahip bir şirketle çalışma fırsatına sahip olduğum için gerçekten minnettarım” dedi. Öte yandan Suzuki CEO’su Osamu Suzuki “Suzuki için hayati öneme sahip olan kompakt ve ultra verimli güç aktarma organları geliştirmek için Toyoto’dan yardım alacağız. İşbirliğimiz sadece Hindistan ile sınırlı değil, projelerimiz küresel pazarlarda da her iki şirketinde başarılarına katkı sağlayacaktır” dedi.

Japon otomotiv devi Toyota, 2016 yılından beri kapılarını otomotiv endüstrisinin gelişmesine katkı sağlayacak her türlü yeni ortaklığa açık tutuyor.

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