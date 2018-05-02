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TP-Link 2017 yılını lider kapattı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.05.2018 11:02 | Son Güncelleme

TP-Link, bağımsız araştırma şirketi IDC raporlarına göre dünya kablosuz ağ pazarında tam 29 çeyrek dönemdir lider. Şirket, 2017 yılında toplamında yüzde 44.08 pazar payı elde etti.

TP-Link 2017 yılını lider kapattı

Tüketici ve iş ağı ürünleri üreticisi olan TP-Link bağımsız araştırma şirketi IDC’nin son raporuna göre (IDC Quarterly Wireless LAN Tracker, Q4 2017), dünya kablosuz ağ (WLAN) pazarında liderliğini sürdürdü. 2017 yılının son çeyreğini de lider kapatan şirket, böylece tam 29 çeyrek dönemdir WLAN pazarında 1 numaralı sırada yer alma başarısını kaydetti.

2017 yılının son çeyreğinde 18.04 milyon adet WLAN ürün sevkiyatı yapan TP-Link, en yakın rakibinin otuzun üzerinde puan farkla önünde yer aldı. 2017 yılının tamamında toplam 78.46 milyon adet WLAN ürünü satan şirket, bu satışlardan 1.07 milyar dolar gelir elde etti. TP-Link, yıl toplamında ise WLAN pazarında yüzde 44,08’lik bir pazar payı elde etti.

TP-Link Ülke Müdürü Ryan Yang, TP-Link’in 2017 yılını dünya genelinde başarı ile kapattığını belirterek, “Türkiye pazarında da 2017 yılında hem adet hem de gelir olarak büyüme yaşadık. 2018 yılında misyonumuza uygun ürünler geliştirmeye devam ediyoruz. Yeni teknolojinin avantajlarını herkes için kullanılabilir hale getirmek üzere çalışıyoruz ve tüketicileri basit, akıllı ve bağlantılı bir yaşam tarzı oluşturmak için teşvik ediyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
TP-LINK teknoloji

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