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TP-Link RE305 AC1200 Wi-Fi menzil genişletici inceleme

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.06.2018 07:06 | Son Güncelleme

TP-Link’in hazırladığı TP-Link RE305 AC1200 Wi-Fi RE305 Range Extender yani menzil artırıcı ürünü, hız konusunda taviz vermek istemeyen kullanıcıları hedefliyor. İşte TP-Link RE305 AC1200 incelemesi

TP-Link RE305 AC1200 Wi-Fi menzil genişletici inceleme

Bilgisayarlar ve akıllı telefonlar hayatımızın olmazsa olmazları. Tabii bu bağlamda internet bağlantısı, haliyle bağlantı hızı da oldukça önemli. Kimi zaman ofiste önemli bir işle ilgileniyor olabilir, kimi zaman da yorgun bir şekilde eve geldiğinizde uzandığınız yerden internette sörfün tadını çıkarmak isteyebilirsiniz. İşte bu gibi durumlarda bazen bağlantı hızı tarafında aksilikler yaşanabiliyor ve bunu hiçbirimiz istemeyiz. Evimizde ya da ofisimizde sinyal gücünün zayıfladığı kör noktalar olabiliyor. TP-Link’in hazırladığı TP-Link RE305 AC1200 Wi-Fi RE305 Range Extender yani menzil artırıcı ürünü, hız konusunda taviz vermek istemeyen kullanıcıları hedefliyor.

Kutuyu açtığımızda bizi oldukça küçük boyutlarda, şık tasarımlı bir cihaz karşılıyor. Ürünün ufak boyutlarda olması gerçekten önemli. Önemli olan bir diğer detay ise, prize taktıktan sonra kısa bir kurulumla cihazı hemen kullanmaya başlayabiliyor olmanız. Yani öyle çok da bilgili olmanıza gerek yok. Kullanışlı ve Türkçe dil destekli arayüz sayesinde kurulumu birkaç dakikada tamamlayabilirsiniz.

Kurulum için cihazı prize taktıktan sonra kablo bağlantısı sağlayarak TP-Link’in http://tplinkrepeater.net adresine gidebilir ya da Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonunuz için Tether uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Her iki tarafta da cihazınızla ilgili pek çok ayarı yapabilir, seçenekler arasında geçişler yaparak gece ve gündüz kullanımlarına yönelik tercihler belirleyebilirsiniz.
Örneğin arayüze baktığımızda, Mod başlığına tıklayarak iki farklı mod seçeneğini görüyoruz. RE305’i ister kablosuz ağ olarak isterseniz de menzil genişletici olarak kullanabiliyor ve böylece mevcut kullanım alanınızı artırarak kör noktaları ortadan kaldırabiliyorsunuz.

Zaten cihazın üzerinde sinyalle ilgili bir bildirim led’i de yer alıyor. Akıllı sinyal ışığı olarak adlandırılan sistemde eğer mavi renk var ise, konumu iyi demektir. Kırmızı yanıyorsa demek ki konumunu değiştirmelisiniz. Ayrıca uygulama üzerinden de sinyal gücüne göz atarak düzenlemeler yapabiliyorsunuz.

RE305, 2.4GHz ve 5GHz olmak üzere dual band destekli olarak geliyor. Böylece bir yandan internet üzerinden ofis işlerinizi hallederken bir yandan da ister 4K diziler izleyin, isterseniz de yüksek bağlantı gereksinimi duyan online oyunları sorunsuz bir şekilde oynayın.

Birçok farklı Wi-Fi Router’ı ile uyumlu bir şekilde çalışabilen cihaz, hız ihtiyaçlarınıza göre gerçek zamanlı çözümler üreterek sizi memnun etmeyi amaçlıyor.

Ufak boyutlardaki tasarımı, kolay kullanılabilmesi ve güçlü yapısıyla RE305’i önerebiliriz. Ürün, ülkemizde 250TL civarı fiyatlarda bulunabiliyor.

Ürünün inceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
TP-LINK internet

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