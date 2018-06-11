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Travma geri döndü: Samsung Galaxy S8 patladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.06.2018 15:19 | Son Güncelleme

Amerika’nın Detroit şehrinde bir aracın içinde yer alan Galaxy S8 ani alev alması sonucu patladı. Patlayan Galaxy S8 bulunduğu arabaya büyük hasar verdi. Galaxy S8’in yaşattığı bu olay sonucunda Samsung bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Travma geri döndü: Samsung Galaxy S8 patladı!

Galaxy S8 Galaxy Note 7’nin kaderini yaşadı. Galaxy Note 7’nin patlama vakalarıyla büyük travmalar yaşayan Samsung’da bu kez Galaxy S8 şoku yaşandı. Samsung üretimi bir Galaxy S8, Amerika’nın Detroit şehrinde yaşayan bir kadının canını epey bir yaktı.

PATLAYAN GALAXY S8 BİR OTOMOBİLİ KÜLE ÇEVİRDİ

Galaxy S8 olayının en yakın tanığı olan kadının ifadelerine göre, otomobilin ön kısmındaki bardaklıkta bulunan Galaxy S8 aniden duman tütmeye başladı. Alev alan akıllı telefon bir süre sonra patladı. Galaxy S8’den yükselen alevler otomobile sıçradı. Otomobilinin yandığını gören kadın kendisini zorlukla dışarı attı. Üstelik Galaxy S8 olayda patlayan tek telefon da değildi. Galaxy S8’in yanında bir de Galaxy S4 bulunuyordu.

galaxy s8

SAMSUNG: ‘’CİHAZIMIZIN ARKASINDAYIZ’’

Detroit İtfaiyesi tarafından da doğrulanan olay sonucunda Samsung’tan da bir açıklama yapıldı. Samsung söz konusu açıklamada, cihazlarının arkasında olduklarını belirterek, bu olay için detaylı bir araştırma yapacaklarını duyurdu. Ancak olan hem kadına hem de yanan arabasına oldu. Ancak cana geleceğine mala gelsin değil mi?


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Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy S8 Galaxy S4 Galaxy Note 7 patlama

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