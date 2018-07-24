Trendyol resmen Alibaba'nın

Çinli Alibaba'nınTürkiye'deki en büyük e-ticaret yatırımı olarak duyurduğu ancak fiyat bilgisi verilmeyen Trendyol satın alımı ile ilgili resmi onay geldi. Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre Alibaba'nın yaptığı bu satın alıma resmi olan verildi.

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de bu tarz anlaşmaların resmi kurumlar tarafından onaylanması gerekiyor. Türkiye'de bu tarz satın alımlarda yetkili kurum olan Rekabet Kurumu da Alibaba'nın Trendyol'u satın almasına onay verdi.

28 Haziran'da yapılan açıklama ile Trendyol'un Alibaba'ya yatırım yaptığı açıklanmış. Ancak yatırım mikratı konusunda bilgi verilmemişti. Rekabet Kurumu'nun yaptığı açıklamada yer alan, "DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited tarafından devralınması işlemine izin verildi" ifadesine göre Alibaba Trendyol'un tamamını satın aldı.

Bazı çevrelerce 'Türkiye'deki bugüne kadar yapılan en büyük yatırım olarak' tanımlanan bu satın alma ile ilgili resmi bir rakam paylaşılmadı. Geçtiğimiz günlerde Alibaba için Türkiye merkezli iyzico'yu satın aldığını iddia edilmiş, bu iddia jet hızıyla yalanlanmıştı.

Kaynak: Teknolojioku

