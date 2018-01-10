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Turcoin nedir? Yoksa büyük bir aldatmaca mı?

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 10.01.2018 10:38 | Son Güncelleme 4 saat önce

Kripto paralara karşı dün “Bitcoin’e rakip Turcoin geliyor” sloganıyla bir proje lanse edildi. Para biriminin arkasındaki şirketler ise kafa karıştırdı. Bursa, Kocaeli ve Eskişehir’de kaydı çıkan Anafis ve Hipper şirketlerinin çalışanları daha önce kapanan saadet zinciri sistemi Nilfa’nın elemanları çıktı.

Turcoin nedir? Yoksa büyük bir aldatmaca mı?

Dünyada bitcoin ile ünlenen kripto para birimlerinin yerlisini üretme konusunda birçok firma yatırım yapıyor. Ancak dün lanse edilen Turcoin kafaları karıştırdı. "Bitcoin'e rakip Turcoin" adıyla sunulan para biriminin arkasında Anafis ve Hipper adlı şirketler bulunuyor. Hipper, bin 500 TL'lik yatırıma aylık 250 TL kazanç vaat ediyor. Yıllık kazanç olarak da 2 bin 920-3 bin 285 TL arasında bir kazanç verileceği belirtiliyor. Anafis Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sadun Kaya'nın ve Hipper A.Ş. kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olarak geçen Muhammed Satıroğlu'nun ortak olduğu firma adres olarak Kocaeli, Eskişehir ve Bursa'yı gösteriyor. Firmada çalışan isimler de dikkat çekici. Daha önce "Son titan zinciri Antep'ten çıktı" başlığı ile gündeme getirdiği ve 20 yıldır vatandaşın parasını sömüren saadet zinciri sisteminin sahibi Nilfa şirketinde sistemi tanıtan ve müşteri toplayan Ömer Doğan'ın Hipper'de çalıştığı tespit edildi.

'SIKINTI OLDU, BURAYA GEÇTİM'

Sabah'ın haberine göre, firmada çalıştığını doğrularken şu ifadelerde bulundu: "Şu anda Hipper'de çalışıyorum. İstediğim yerde çalışırım. Nilfa kapandığı için buraya geçtim" dedi. Ankara'da ikamet eden Doğan'ın, internet sitesinde cep telefonunu yayınlayarak, muhteşem kazanç planı vaatleriyle para topladığı da dikkati çekti. Sitedeki yazıda, "Ankara'dan arkadaşlarla yüz yüze görüşülecek ve bayilik verilecektir. Bayilik için acele ediniz" deniliyor. Doğan, Turcoin'in üreticisi Anafis'in yıllık nasıl 5 milyar dolar gibi astronomik bir ciro yaptığı sorusuna ise "Online bilgisayar oyunları satıyor. Kazancı buradan" yanıtını verdi. Sadun Kaya ve Muhammed Satıroğlu adlı iki ortağı bulunan firmanın ticaret sicil kaydı Eskişehir gözükürken iletişim adresi Bursa. Hipper'le ilgili tüm bilgilerin yer aldığı Ernas Group'un internet sitesinde ise Kuzey Kıbrıs'ta GBC Digital Games adıyla faaliyet gösteren bir oyun firmasından da bahsediliyor. Bu firmanın da diğer şirketlerin iştiraki olduğu belirtiliyor. 80 ülkede faaliyet gösterdiğini iddia eden firmanın ciro iddiası ise yıllık 5 milyar dolar. Şirket BDDK tarafından lisans verilen elektronik para ve ödeme kuruluşlarının arasında da değil.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Bitcoin Turcoin

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