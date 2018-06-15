Türk Telekom upload hızlarını güncelledi

Türkiye'deki internetin AKN'den sonra en büyük sorunlarından biri olan upload hızı düşüklüğü sorunu kısmen de olsa ortadan kalkıyor. Geçtiğimiz aylarda Turk.Net'in müşterileri için upload hız limitini kaldırdığını açıklamasının ardından müjdeli bir haber Türk Telekom cephesinden geldi.

Yüzde 50 ila yüzde 100 arasında artış var



Firma resmi bir duyuru yapmasa da bazı internet paketlerinde upload hızını artırdı. Türk Telekom abonelerinin kullanabilidği VDSL2 (Hipernet) paketlerinin 35 Mbps, 50 Mbps ve 100 Mbps tarifelerinde upload hızlarında artırıma gidildi. Buna göre upload hızı 2 Mbps olan internet paketleri 3 Mbps ve 4 Mbps hızlarına yükseltildi.Yani yüzde 50 ila yüzde 100 arasında bir artış söz konusu.

Yapılan çalışmalar sonrasında, 35 Mbps hız sunan paket için, upload hızı 2 Mbps‘den 3 Mbps'e, 50 Mbps ve 100 Mbps hızlar sunan VDSL2 paketlerinde ise 2 Mbps olan upload hızı 4 Mbps seviyesine yükseltildi.

Upload için de kota geldi



Yapılan artırım sonrasında daha önce upload sırasında olmayan kota özelliği de eklendi. Buna göre bu yeni sistemde AKN benzeri bir uygulama da başlatıldı. Bu çalışma ile birlikte yukarıda bahsi geçen upload hızları ile 20 GB upload yapıldığında, upload hızı tarife farkı olmadan, 2 Mbps'e düşecek. Yeni fatura döneminde ise 3 Mbps ve 4 Mbps hızlar yeniden sunulacak.

Herkese sunulmuyor



Yapılan düzenleme sadece belli paketler ve altyapının desteklediği bölgeler için geçerli olacak. Bu yüzden adı geçen paketlere abone olan herkes bu hizmetten faydalanamayabilir.

Kaynak: Teknolojioku

