HABER

Türk Telekom upload hızlarını güncelledi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.06.2018 08:32 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en büyük internet servis sağlayıcısı Türk Telekom, bazı paketleri için geçerli olmak üzere upload yani yükleme hızlarını artırdı.

Türk Telekom upload hızlarını güncelledi

Türkiye'deki internetin AKN'den sonra en büyük sorunlarından biri olan upload hızı düşüklüğü sorunu kısmen de olsa ortadan kalkıyor. Geçtiğimiz aylarda Turk.Net'in müşterileri için upload hız limitini kaldırdığını açıklamasının ardından müjdeli bir haber Türk Telekom cephesinden geldi.

Yüzde 50 ila yüzde 100 arasında artış var

Firma resmi bir duyuru yapmasa da bazı internet paketlerinde upload hızını artırdı. Türk Telekom abonelerinin kullanabilidği VDSL2 (Hipernet) paketlerinin 35 Mbps, 50 Mbps ve 100 Mbps tarifelerinde upload hızlarında artırıma gidildi. Buna göre upload hızı 2 Mbps olan internet paketleri 3 Mbps ve 4 Mbps hızlarına yükseltildi.Yani yüzde 50 ila yüzde 100 arasında bir artış söz konusu.

Yapılan çalışmalar sonrasında, 35 Mbps hız sunan paket için, upload hızı 2 Mbps‘den 3 Mbps'e, 50 Mbps ve 100 Mbps hızlar sunan VDSL2 paketlerinde ise 2 Mbps olan upload hızı 4 Mbps seviyesine yükseltildi.

Upload için de kota geldi

Yapılan artırım sonrasında daha önce upload sırasında olmayan kota özelliği de eklendi. Buna göre bu yeni sistemde AKN benzeri bir uygulama da başlatıldı. Bu çalışma ile birlikte yukarıda bahsi geçen upload hızları ile 20 GB upload yapıldığında, upload hızı tarife farkı olmadan, 2 Mbps'e düşecek. Yeni fatura döneminde ise 3 Mbps ve 4 Mbps hızlar yeniden sunulacak.

Herkese sunulmuyor

Yapılan düzenleme sadece belli paketler ve altyapının desteklediği bölgeler için geçerli olacak. Bu yüzden adı geçen paketlere abone olan herkes bu hizmetten faydalanamayabilir.

Kaynak: Teknolojioku

PARTNERDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflarDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflar
Meizu 16 ve 16 Plus sızdırıldıMeizu 16 ve 16 Plus sızdırıldı
Leylek de hırsızların kurbanı olduLeylek de hırsızların kurbanı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom internet

En Çok Okunan Haberler

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meizu 16 ve 16 Plus sızdırıldı

Meizu 16 ve 16 Plus sızdırıldı

Leylek de hırsızların kurbanı oldu

Leylek de hırsızların kurbanı oldu

Netflix dolaylı yoldan da olsa oyun işine giriyor

Netflix dolaylı yoldan da olsa oyun işine giriyor

Fortnite dünya kupası düzenleyecek

Fortnite dünya kupası düzenleyecek

Lenovo'dan performans canavarı: ThinkPad 52

Lenovo'dan performans canavarı: ThinkPad 52

Üst düzey donanım ve tasarım Find X’te buluşuyor

Üst düzey donanım ve tasarım Find X’te buluşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.