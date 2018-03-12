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Türk Uber Şoförü Hastanelik Edildi

Burak Koşar Burak Koşar
TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.03.2018 15:59 | Son Güncelleme

Yunanistan'da Uber sürücülerinin darp edilmesinin ardından benzer birçok olay yaşandı bu olaylar birçok kişinin şiddet görmesine sebep oldu. Bu durumlar Uber sürücülerinin korkarak çalışmalarına sebep oldu.

Türk Uber Şoförü Hastanelik Edildi

12 tane Türk taksici, Uber çağırıp şoförünü hastanelik etti, Uber sürücülerinin son zamanlarda yaşadığı darp olaylarına bugün yenileri eklendi. Uber sürücüsü Alihan G., maruz kaldığı darptan dolayı hastaneye kaldırıldı.

Uber sürücülerine yapılan saldırılar gittikçe artmakta. Ek olarak Bahtiyar Poslu isimli bir şoförün ise 12 taksici tarafından linç girişimine uğramaktan son anda kurtuldu.

Öncelikle müşteri gibi Üsküdar Ünalan Mahallesi’ne bir Uber aracı çağırıp müşteri gibi davranan taksiciler Uber sürücüsünü şiddete maruz bıraktı.

“Müşteriyi aradım, geldiğimi söylecektim. Ancak gelmeyince sahte çağrı olduğunu anladım. Bu sırada 12 kişi saldırdı bana. Küfür ettiler. ‘Kafana sıkacağız’, ‘Öldüreceğiz’, ’Buradan yolcu aldırmayacağız’ dediler. Canımı zor kurtardım. Darp raporu alıp şikâyet ettim.”

Ne olursa olsun hiç bir insan şiddet görmeyi hak etmez.

Herhangi bir vergi kaçakçılığı yapmadıklarını vergilerini ödediklerini belirten Uber sürücüleri ayrıca yaptıklarının yasadışı olmadığını belirtti.

Normal taksi sürücülerinin bazılarının rahatsız edici ve dolandırıcı davranışları yüzünden Uber’i tercih eden müşteriler haksız değiller.

Yerli ve yabancı turistleri daha uzun yoldan götürerek daha fazla para kazanmaya çalışan ve arabalarında sigara içen taksiciler olduğu sürece bu durumun değişeceğini düşünmüyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Uber Taksi teknoloji

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Uberi destekliyorum.Taksici tekeline son verilsin.Yakın mesafe almayan,arabada sigara içen kafasına göre müzik açan,5 km yol için 15 km dolaştıran taksilere hayır,ubere evet.
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