Türkiye'de geliştirildi! Erik dalı oynayan, çay demleyen, mangal yakan robot

Yazılım firması Akın Soft tarafından kurulan ‘AKINROBOTICS’ fabrikasında üretilen son insansı robota ‘ADA GH5’ adı verildi.
ADA GH5’in, havaalanı, otogar, otel, alışveriş merkezi, mağaza, market, restoran, kafe gibi mekânlarla fuar, konser, açılış ve kutlama gibi organizasyonlarda, eğitim kurumlarında ve hastanelerde kullanılabileceği belirtildi.
ÇAY DEMLEYİP MANGAL YAKIYOR
ADA GH5 ayrıca, ‘Erik Dalı’ şarkısı eşliğinde oynuyor, çay demleyip, yemek ve mangal yapıyor.
Fabrikanın başmühendisi Dr. Özgür Akın, ADA GH5 serisinin küçük bir çocuk tarafından dahi programlanabileceğini belirterek, şunları söyledi:
”Bu model robotlar, alışveriş merkezlerinde ürün tanıtımı, fuarlarda broşür dağıtımı, açılış ve konser gibi organizasyonlarda koreografi eşliğinde dans, plaket verme, otogar ya da havalimanlarında yol gösterme, mağazalarda tezgâhtarlık, hastanelerde hasta bakımı yapabilecek özelliklerde ve ev hanımlarına kısmen de olsa yardımcı olabilecek şekilde programlanmıştır.” (DHA)
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