HABER

Türkiye'de geliştirildi! Erik dalı oynayan, çay demleyen, mangal yakan robot

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.02.2018 21:44 | Son Güncelleme

Konya'da Türk örf ve adetlerine uygun bir robot geliştirildi. Bir yazılım firması tarafından kurulan Türkiye'nin ilk insansı robot fabrikasında üretilen robot, 'Erik Dalı' şarkısı eşliğinde oynuyor, çay demleyip, yemek ve mangal yapıyor.

Yazılım firması Akın Soft tarafından kurulan ‘AKINROBOTICS’ fabrikasında üretilen son insansı robota ‘ADA GH5’ adı verildi.

ADA GH5’in, havaalanı, otogar, otel, alışveriş merkezi, mağaza, market, restoran, kafe gibi mekânlarla fuar, konser, açılış ve kutlama gibi organizasyonlarda, eğitim kurumlarında ve hastanelerde kullanılabileceği belirtildi.

r1

ÇAY DEMLEYİP MANGAL YAKIYOR

ADA GH5 ayrıca, ‘Erik Dalı’ şarkısı eşliğinde oynuyor, çay demleyip, yemek ve mangal yapıyor.

r2

Fabrikanın başmühendisi Dr. Özgür Akın, ADA GH5 serisinin küçük bir çocuk tarafından dahi programlanabileceğini belirterek, şunları söyledi:

”Bu model robotlar, alışveriş merkezlerinde ürün tanıtımı, fuarlarda broşür dağıtımı, açılış ve konser gibi organizasyonlarda koreografi eşliğinde dans, plaket verme, otogar ya da havalimanlarında yol gösterme, mağazalarda tezgâhtarlık, hastanelerde hasta bakımı yapabilecek özelliklerde ve ev hanımlarına kısmen de olsa yardımcı olabilecek şekilde programlanmıştır.” (DHA)

r4

r3

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya robot erik dalı Mangal

En Çok Okunan Haberler

Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...

Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...

Askerler içeri girince inanamadı! 8 katlı, yüzme havuzlu PKK sığınağı

Askerler içeri girince inanamadı! 8 katlı, yüzme havuzlu PKK sığınağı

Helin Palandöken davasında skandal! Yanlış sanık getirdiler

Helin Palandöken davasında skandal! Yanlış sanık getirdiler

İstanbul'da hareketli dakikalar! Ortalık bir anda karıştı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Ortalık bir anda karıştı

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

Yıldız Tilbe çileden çıktı: Biri bana tecavüz etse öldürürüm...

Yıldız Tilbe çileden çıktı: Biri bana tecavüz etse öldürürüm...

Okuyucu Yorumları 12 yorum
AYAKTA ALKIŞLIYORUM,HARİKA BİR GELİŞİM VE UMUTLARIMIZI YÜCELTEN BİR MEYVE BU ROBOT...YOK YOK ERİK DEĞİL...UMARIM VE DİLERİM Kİ BU ROBOT İMAL EDİLİRKEN MÜHENDİSLERİMİZ MP3 PLAYERDAN DUA DİNLEYEREK MAMÜL ETMEMİŞLERDİR ALLAH GÖSTERMESİN ÇARPILIRIZ NEYMİŞ ÖYLE ROBOTİK NEYİM
Geçenki bakan konuşurken sözünü kesmişti haddini bildirdiler. Aman bu da sakın akp yi eleştirmesin ömrü billah bataryasını sökerler :))
O robot hurdaya ayrıldı. Geçen gün çamaşır mandalı karşılığında 'eskiler alırııım'a verdiler.
hikaye bunlar yaaaa
Bu tarz robotları artık teknik liseliler bile yapabiliyor
Vallaha helal olsun akınsoft'un bu denli ilerleyeceğini hiç düşünmüyordum bu prototip modül herhalde ama Manda yuva yapmış söğüt dalına yavrusunu sinek kapmış türkümüzü de tanıyacak bir modül de programlanabilir...
Bari 2 rekat namaz da kılabilseydi. Hani milli ve yerli ?
yakında uçan halı yaparsınız ve sadece "hamdolsunla,inşallah ve maşallahla" havalarda süzülür..
200 sene sonra yabancıların yaptıgı bugunki robotlara ulaşırlar. Durmak yok yola devam. Aman kore more görmesin kıskanırlar bizi...
ellerine beyinlerine sağlık ALLAH yollarını açık başarılarını daim etsin
Başkan bunlar ne ya? robot dediğin savaşacak yakıp yıkacak bize benzeyecek. bunlar ne bir avuç sümsük
Oyuncak gibi bunların nesi robot
Diğer Haberler
İnsansı robot, 'Erik Dalı' oynuyor

İnsansı robot, 'Erik Dalı' oynuyor

Doç. Dr. Onat: Vlogger'lar, gelecek nesle karşı sorumluluk taşımalı

Doç. Dr. Onat: Vlogger'lar, gelecek nesle karşı sorumluluk taşımalı

Meizu EP52 : Tüy hafifliğinde suya dayanıklı kulaklık

Meizu EP52 : Tüy hafifliğinde suya dayanıklı kulaklık

Android bildirimlerine akıllı cevap

Android bildirimlerine akıllı cevap

Note 9’da bu özellik olmayabilir!

Note 9’da bu özellik olmayabilir!

Finans kurumları DDoS saldırılarına karşı kendilerini nasıl koruyabilir?

Finans kurumları DDoS saldırılarına karşı kendilerini nasıl koruyabilir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.