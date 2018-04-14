Türkiye’de internete ehliyetle mi girilecek? RTÜK üyesinden kafa karıştıran açıklama

RTÜK üyesi Taha Yücel, Türkiye’de internetin 25. yılı nedeni ile ODTÜ’de düzenlenen etkinlikte; trafikte olduğu gibi internette de ehliyet zorunluluğunun getirilmesini önerdi. Manidar bir günde yapılan bu açıklamada; internete bağlanan insanlarda da en azından bir temel internete bağlanma yeterliliği ve ehliyeti aranmalı ifadeleri yer aldı.

PEKİ BU AÇIKLAMA NE ANLAMA GELİYOR?



İnternete girmek için ehliyet zorunluluğu şimdilik ütopik bir öneri olarak görünüyor. 7’den 70’e herkesin bağlandığı internet için, ehliyet zorunluluğu gelmesi için çok uzun bir süreç gerekiyor. Tahminlere göre; önce aileler kendileri için daha sonra çocukları için düşünceden ibaret olan bu ehliyeti alacak. Daha sonra T.C. kimlik numarası gibi bir çözüm ile internete bağlanılabilecek.

Taha Yücel’in konuyla ilgili açıklamaları;

Detaylı konuşmadık henüz ama bir internet ehliyeti kavramım var. İnternet okuryazarlığı, interaktif eğitimini oluşturmamız lazım. Bundan kastım, basitçe internete bağlanan insanlara, opsiyonel olabilir veya zorunlu olması da düşünülebilir. Nasıl trafiğe çıkarken bir ehliyet aranıyorsa internete bağlanan insanlarda da en azından bir temel internete bağlanma yeterliliği ve ehliyeti aranmalı.