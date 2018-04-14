Türkiye’de internete ehliyetle mi girilecek? RTÜK üyesinden kafa karıştıran açıklama

RTÜK üyesi Taha Yücel, Türkiye’de internetin 25. yılı nedeni ile ODTÜ’de düzenlenen etkinlikte; trafikte olduğu gibi internette de ehliyet zorunluluğunun getirilmesini önerdi. Manidar bir günde yapılan bu açıklamada; internete bağlanan insanlarda da en azından bir temel internete bağlanma yeterliliği ve ehliyeti aranmalı ifadeleri yer aldı.
PEKİ BU AÇIKLAMA NE ANLAMA GELİYOR?
İnternete girmek için ehliyet zorunluluğu şimdilik ütopik bir öneri olarak görünüyor. 7’den 70’e herkesin bağlandığı internet için, ehliyet zorunluluğu gelmesi için çok uzun bir süreç gerekiyor. Tahminlere göre; önce aileler kendileri için daha sonra çocukları için düşünceden ibaret olan bu ehliyeti alacak. Daha sonra T.C. kimlik numarası gibi bir çözüm ile internete bağlanılabilecek.
Taha Yücel’in konuyla ilgili açıklamaları;
Detaylı konuşmadık henüz ama bir internet ehliyeti kavramım var. İnternet okuryazarlığı, interaktif eğitimini oluşturmamız lazım. Bundan kastım, basitçe internete bağlanan insanlara, opsiyonel olabilir veya zorunlu olması da düşünülebilir. Nasıl trafiğe çıkarken bir ehliyet aranıyorsa internete bağlanan insanlarda da en azından bir temel internete bağlanma yeterliliği ve ehliyeti aranmalı.
'İNTERNET EHLİYETİNİZ HAYIRLI OLSUN'
İnsanların vaktini almadan basit bir interaktif eğitimle ama anladığını da görerek, 4-5 aşamalı bir interaktif eğitimle sonuçlandırıp sonra isterse Ulaştırma Bakanlığı’mızın, BTK’nın, ilgili kişi veya kurumların imzasıyla bir ehliyetin, onun cihazına yüklendiği ‘internet ehliyetiniz hayırlı olsun, artık internetle ilgili temel bilgilere sahipsiniz’ denilmesi, en azından insanların böylece bilinçlenmesi sağlanabilir. Bu ‘İnternet Ehliyeti’ kavramını da görüşlerinize arz ediyorum.
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