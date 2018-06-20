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Türkiye’de ücretli YouTube dönemi başlıyor! İşte aylık ücreti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.06.2018 18:39 | Son Güncelleme

Ücretsiz YouTube’un ücretli sürümü YouTube Premium Türkiye’ye geliyor. YouTube’un reklamları yok eden yeni servisi YouTube Premium, YouTube Music ve Originals desteği ile çok yakında kullanıma sunulacak.

Türkiye’de ücretli YouTube dönemi başlıyor! İşte aylık ücreti

Google YouTube Premium’un kapsamını genişletiyor. Daha önce ABD, Yeni Zelanda, Güney Kore gibi ülkelere sunulan Google’ın ücretli servisi YouTube Premium’un yeni durağı belli; Türkiye!

YOUTUBE PREMİUM TÜRKİYE’YE GELİYOR

YouTube Premium’da aboneler YouTube videolarını reklam olmadan ve çevrimdışı bir şekilde izleyebiliyor. Bu gibi özelliklere ek olarak, YouTube kullanıcılarının en çok dert yandığı konulardan biri olan arka planda video oynatma desteği de YouTube Premium ile abonelere sunuluyor. Yurtdışındaki aboneleri için cüzi bir miktari le abonelik hizmeti sunan YouTube Premium, ülkemizde de bir miktar ücret karşılığında hizmet verecek.

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İŞTE YOUTUBE PREMİUM FİYATI

YouTube Türkiye tarafından resmi internet sitesi açılan YouTube Premium, tahminen 15 TL gibi bir aylık ücret karşılığında hizmet verecek. Netflix gibi bir rakip ile ülkemiz pazarında rekabet edecek olan servis, şimdilik ülkemizde kullanılamıyor. Ancak YouTube tarafından açılan resmi site bize bazı ipuçları veriyor.

YouTube tarafından açılan resmi sitede YouTube Premium’un henüz Türkiye’de kullanılamadığı yazıyor. Ancak karamsar olmaya gerek yok zira YouTube tarafından açılan bu site, çok yakın bir zamanda YouTube Premium’un ülkemizde de kullanıma sunulacağının en büyük işareti.


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