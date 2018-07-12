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Türkiye, internet hızında 91. sırada

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.07.2018 11:25 | Son Güncelleme

193 ülkede 160 milyondan fazla bağlantı test edilerek hazırlanan rapora göre, dünyanın en hızlı interneti 60.39 Mbit/sn ile Singapur’da görülürken, Türkiye’nin bu listeye 4.90 Mbit/sn hız ile 91. sıradan girdiği tespit edildi.

Türkiye, internet hızında 91. sırada

AjansPress, ülkelerin internet hızını konu alan araştırmayı inceledi.

Ajans Press’in Cable.co.uk verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, dünyanın en hızlı internetinin 60.39 Mbit/sn ile Singapur’da ait olduğu tespit edildi.

YEMEN SON SIRADA

Listenin ilk sırasında yer alan Singapur’u 46 Mbit/sn hızla İsveç ikinci sıradan, 43.99 Mbit/sn ile de Danimarka üçüncü sıradan izledi. Listenin son sırasında yer alan ülke 0.31 Mbit/sn ile Yemen olarak görüldü.

Bu araştırmaya göre 5 GB büyüklüğünde bir dosyanın Singapur’daki indirilme süresi 11 dakika 18 saniye olurken, Türkiye’de bu sürenin 2 saat 19 dakika 14 saniye olması dikkat çekti.

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Türkiye internet hızı

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