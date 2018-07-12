Türkiye, internet hızında 91. sırada

AjansPress, ülkelerin internet hızını konu alan araştırmayı inceledi.
Ajans Press’in Cable.co.uk verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, dünyanın en hızlı internetinin 60.39 Mbit/sn ile Singapur’da ait olduğu tespit edildi.
YEMEN SON SIRADA
Listenin ilk sırasında yer alan Singapur’u 46 Mbit/sn hızla İsveç ikinci sıradan, 43.99 Mbit/sn ile de Danimarka üçüncü sıradan izledi. Listenin son sırasında yer alan ülke 0.31 Mbit/sn ile Yemen olarak görüldü.
Bu araştırmaya göre 5 GB büyüklüğünde bir dosyanın Singapur’daki indirilme süresi 11 dakika 18 saniye olurken, Türkiye’de bu sürenin 2 saat 19 dakika 14 saniye olması dikkat çekti.
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