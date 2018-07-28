Türkiye’nin milli klavyesi Tambu güncellendi

Metin içinde paylaşılan unicode emojilerle beraber toplamda 140 milyon emoji ve çıkartmanın gönderildiği TAMBU’da en çok tercih edilen çıkartma ise Türk Bayrağı oldu. Bayrağımızın ardından kullanıcıların en çok ‘Öptüm’, ‘İyi Bayramlar’ ve ‘Seni Seviyorum’ hareketli çıkartmalarını tercih ettikleri gözlendi. Türk kültürüne özgü pek çok emojiyi barındıran TAMBU’da bunlara ek olarak sunulan kişiselleştirme özellikleri sayesinde şehre özel içerikler ve birbirinden farklı temalar da kullanıcıların tercihine sunulmuştu. TAMBU’nun en popüler teması olan ‘Ay-Yıldız’ teması 1 milyon kişi tarafından indirildi. ‘Ay-Yıldız’ temasını takiben ‘Gece Yarısı Mavisi’, ‘Siyah Tuşlar’, ‘Krom’ temalarının da son derece popüler olduğu gözlendi. ‘Kaplumbağa’, ‘Hamsi’ ve ‘Van Kedisi’ temaları hayvan sever kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih edilirken, yiyecekler kategorisinde ‘Leblebi’, ‘Fıstık’ ve yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvesi ‘Karpuz’ en çok yüklenen temalar arasında yer aldı. TAMBU uygulamasını en çok indiren şehirler ise İstanbul, Ankara ve İzmir. Bu şehirlerimizi Adana, Gaziantep, Antalya ve Diyarbakır takip ediyor.

Tüketicilerle buluştuğu ilk günden bu yana toplam 588 milyon defa kullanılan TAMBU uygulamasındaki Türkiye’ye özel yaratılmış yerel temalar, atasözleri, çıkartmalar ve GIF’ler 68 milyon kere kullanıldı.

TAMBU’nun en önemli yeniliklerinden araç çubuğu 10 milyar kez kullanıldı

‘Öğrenen Sistem’i ile yapay zekânın kapılarını aralayan ilk yerli dijital klavye TAMBU, klavyesinin üzerinde yer alan araç çubuğu sayesinde birçok yeniliği ve kolaylığı ilk kez Türkiye’ye getirdi. 6,6 milyon defa indirilen TAMBU’nun araç çubuğu toplamda 10 milyar defa - kullanıcıların neredeyse tamamı (%99’u) - tarafından kullanıldı ve 34 milyon etkileşim yarattı. Bu araç çubuğu özelliği ile TAMBU kullanıcıları platform özellikli milli klavyeden hiç çıkmadan GIF’lere, 1000’e yakın atasözü ve deyimlere, 100’ü aşkın farklı dilde çeviri yapma olanağına sahip olabiliyor ve konum paylaşma imkânına ulaşabiliyor. Sonuç olarak, kullanıcılar hem hızlanıyor, hem de incelikle düşünülmüş Türkiye’ye özgü hareketli çıkartmalar ve eğlenceli GIF’lerle yazışmalarını renklendirmeye devam ediyor.

Samsung telefonları artık TAMBU’lu

TAMBU’nun renkli ve eğlenceli içeriğini daha fazla kişi ile tanıştırmak için Samsung ile bir anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında Samsung’un OMC (Open Market Customization) teknolojisinden yararlanarak cep telefonlarına Türk Telekom hattı takılması halinde TAMBU uygulaması doğrudan yüklenecek ve bu sayede daha çok insan TAMBU’nun eğlenceli ve kolaylıklarla dolu dünyasına kavuşabilecek.