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Türkiye’nin milli klavyesi Tambu güncellendi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.07.2018 10:33 | Son Güncelleme

En yakın rakibinin 3 katı kadar indirilen TAMBU, ülkemizde en çok indirilen klavye uygulaması oldu. Toplam 22 milyar etkileşim sağlayan Tambu yeni yüzü ile karşımızda.

Türkiye’nin milli klavyesi Tambu güncellendi

Tüketicilerle buluştuğu ilk günden bu yana toplam 588 milyon defa kullanılan TAMBU uygulamasındaki Türkiye’ye özel yaratılmış yerel temalar, atasözleri, çıkartmalar ve GIF’ler 68 milyon kere kullanıldı.

Metin içinde paylaşılan unicode emojilerle beraber toplamda 140 milyon emoji ve çıkartmanın gönderildiği TAMBU’da en çok tercih edilen çıkartma ise Türk Bayrağı oldu. Bayrağımızın ardından kullanıcıların en çok ‘Öptüm’, ‘İyi Bayramlar’ ve ‘Seni Seviyorum’ hareketli çıkartmalarını tercih ettikleri gözlendi. Türk kültürüne özgü pek çok emojiyi barındıran TAMBU’da bunlara ek olarak sunulan kişiselleştirme özellikleri sayesinde şehre özel içerikler ve birbirinden farklı temalar da kullanıcıların tercihine sunulmuştu. TAMBU’nun en popüler teması olan ‘Ay-Yıldız’ teması 1 milyon kişi tarafından indirildi. ‘Ay-Yıldız’ temasını takiben ‘Gece Yarısı Mavisi’, ‘Siyah Tuşlar’, ‘Krom’ temalarının da son derece popüler olduğu gözlendi. ‘Kaplumbağa’, ‘Hamsi’ ve ‘Van Kedisi’ temaları hayvan sever kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih edilirken, yiyecekler kategorisinde ‘Leblebi’, ‘Fıstık’ ve yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvesi ‘Karpuz’ en çok yüklenen temalar arasında yer aldı. TAMBU uygulamasını en çok indiren şehirler ise İstanbul, Ankara ve İzmir. Bu şehirlerimizi Adana, Gaziantep, Antalya ve Diyarbakır takip ediyor.

TAMBU’nun en önemli yeniliklerinden araç çubuğu 10 milyar kez kullanıldı

‘Öğrenen Sistem’i ile yapay zekânın kapılarını aralayan ilk yerli dijital klavye TAMBU, klavyesinin üzerinde yer alan araç çubuğu sayesinde birçok yeniliği ve kolaylığı ilk kez Türkiye’ye getirdi. 6,6 milyon defa indirilen TAMBU’nun araç çubuğu toplamda 10 milyar defa - kullanıcıların neredeyse tamamı (%99’u) - tarafından kullanıldı ve 34 milyon etkileşim yarattı. Bu araç çubuğu özelliği ile TAMBU kullanıcıları platform özellikli milli klavyeden hiç çıkmadan GIF’lere, 1000’e yakın atasözü ve deyimlere, 100’ü aşkın farklı dilde çeviri yapma olanağına sahip olabiliyor ve konum paylaşma imkânına ulaşabiliyor. Sonuç olarak, kullanıcılar hem hızlanıyor, hem de incelikle düşünülmüş Türkiye’ye özgü hareketli çıkartmalar ve eğlenceli GIF’lerle yazışmalarını renklendirmeye devam ediyor.

Samsung telefonları artık TAMBU’lu

TAMBU’nun renkli ve eğlenceli içeriğini daha fazla kişi ile tanıştırmak için Samsung ile bir anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında Samsung’un OMC (Open Market Customization) teknolojisinden yararlanarak cep telefonlarına Türk Telekom hattı takılması halinde TAMBU uygulaması doğrudan yüklenecek ve bu sayede daha çok insan TAMBU’nun eğlenceli ve kolaylıklarla dolu dünyasına kavuşabilecek.

Kutu: TAMBU kullanım verileri

1 yılda toplam 6,6 milyon defa indirildi ve 588 milyon defa kullanıldı.
App Annie verilerine göre en yakın rakibinin 3 katı kadar bir indirilme sayısı ile Türkiye’deki çok indirilen klavye uygulaması oldu.
Akıllı klavyeler arasında öncü ve yenilikçi araç çubuğu 10 milyar defa görüntülendi ve 34 milyon etkileşim yarattı.
TAMBU’nun en fazla indirildiği şehirler İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.
Türkiye’ye ve TAMBU’ya özel yaratılmış yerel içerikler (temalar, atasözleri, çıkartmalar, GIF’ler) 68 milyon kere kullanıldı.
Metin içerisinde paylaşılan unicode emojilerle beraber TAMBU uygulamasında toplam 140 milyon emoji gönderildi.
En çok tercih edilen tema 1 milyon kişinin yüklediği ‘Ay-Yıldız’ teması oldu.
En çok kullanılan hareketli çıkartma ise 600 bin defa paylaşılan ‘Türk Bayrağı’ oldu. Onu, ‘Öptüm’ ‘İyi Bayramlar’ ve ‘Seni seviyorum’ çıkartmaları takip etti.
49 bin ‘evlilik teklifi’, 92 bin ‘çeyrek altın’ gönderilirken ‘gelin damat’ 99 bin kez kullanıldı.
Tüm özellikleri ile TAMBU üzerinden toplamda 22 milyar etkileşim sağlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye tambu milli klavye akıllı telefon

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