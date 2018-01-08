Türkiye oyunda vites büyütüyor

Son Güncelleme 10 saat önce TEKNOLOJİ HABERLERİ | 08.01.2018 16:59 |10 saat önce

Gaming İstanbul, 1-4 Şubat 2018 tarihleri arasında Harbiye İstanbul Kongre Merkezi’nde “İÇİNDE OYUN OLAN OYUN FUARI” sloganıyla düzenlenecek.

GL Events tarafından İstanbul Kongre Merkezi’nde 1-4 Şubat 2018 tarihleri arasında üçüncüsü düzenlenecek olan Gaming İstanbul Uluslararası Oyun ve Eğlence Fuarı’nın Direktörü Cevher Eryürek, 2017’de Türkiye oyun pazarını şu şekilde değerlendirdi: “Türkiye oyun pazarının büyüklüğü 2017’de 750 milyon doları aştı. 2018 tahminlerimiz ise yüzde 15 büyüme ile 880 milyar dolara çıkacağını öngörüyor. Türkiye’de oyuna yönelik ciddi bir ilgi var. Üstelik bu ilgi sadece oyun başında geçen zamanla kısıtlı değil, global piyasalarda başarılı oyunlar da üretiyoruz.” “DÜNYANIN EN ÖNEMLİ 5 FUARINDAN BİRİ” “Kısa süre önce Zynga, Türk firması Peak Games’in bazı oyunlarını 100 milyon dolara satın aldı ve Türkiye’de bir ofis açtı. Bir başka yerli üretici olan TaleWorlds’ün Mount & Blade serisi dünyada büyük başarı sağladı ve oyunun devamı tüm dünya tarafından merakla bekleniyor. Global firmalar, Türkiye’de ofisler açmaya devam ediyor. Bu yıl Kore firması pearl Abyss İzmir ofisini açtı ve Türkiye-Ortadoğu operasyonlarını bu ofisten yönetmeye başladı. Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekçi, Türk oyun geliştiricilerine yönelik maddî desteklerin artarak süreceğini müjdeledi. Çok yakında Elektronik Spor Federasyonu’muz da kuruluyor. 2017 yılı Türkiye oyun sektörü için kritik gelişmelere sahne oldu, 2018’de bu gelişmelerin sonuçlarını göreceğiz.”

Gaming İstanbul, oyunseverler kadar oyun yapımcıları için de özel bir öneme sahip. Avrasya’nın oyun köprüsü işlevi gören fuarın Fransız basını tarafından “kendi klasmanında dünyada ilk 5’e fuardan biri” şeklinde yorumlandığını belirten Eryürek, geçen yıl ziyaretçi sayısının beklentilerinin üzerinde olmasıyla fuar alanını 4 bin 400 metrekare büyütmeye karar verdiklerini söylüyor ve ekliyor: “Ortadoğu bölgesine açılmak isteyen global firmalar için, Türkiye en stabil ve doğru seçim. Avrupa, Uzak Doğu ve Orta Doğu arasında, pek çok sektörde köprü görevi yapıyoruz. Oyun sektörüne Türkiye olarak sunduğumuz da, bu. Türkiye’nin artık global fuarlarla rekabet edebilecek, uluslararası ve gerçek bir oyun fuarına ihtiyacı vardı. Biz de bu müthiş potansiyeli değerlendirmeye karar verdik. Türk oyun sektörünün desteği ve global firmaların ilgisiyle, üç yılda dünyanın en büyük oyun fuarlarından biri haline gelmeyi başardık.” SÜRPRİZ AAA FİRMALAR GELİYOR Fuara katılımı kesinleşen firmalar arasında Pearl Abyss, Sony Playstation Türkiye, Microsoft, Redbull, Monster Energy, Vestel, ByNoGame, Param, Game Satış, Seti Medya, Oyungezer, Papara, Ewaapro, Proud Dinasours, Zocco’s, QP bilişim, OverGame, Zeren’s Universe, Appodeal, Admost, TCA, Portable Marketing ve Rising Tech yer alıyor.