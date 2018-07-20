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Türkler iPhone Fotoğraf Ödülleri'ne damgasını vurdu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.07.2018 11:36 | Son Güncelleme

Bu yıl on birinci kez düzenlenen 2018 iPhone Fotoğraf Ödülleri'ni kazananlar arasında Türk fotoğrafçılar da var.

Türkler iPhone Fotoğraf Ödülleri'ne damgasını vurdu

Bu yıl 11’incisi düzenlenen iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin (IPPAWARDS) kazananları açıklandı. Bu yılın kazananları, tüm dünyada 140 ülkeden iPhone fotoğrafçılarının gönderdiği binlerce fotoğraf arasından seçildi. Bu sene kazananlar arasında Türkiye’den de 3 isim yer aldı. İşte kazananlar.

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Jashim Salam (Yılın Fotoğrafçısı Büyük Ödülü)

Yerinden edilenler: Ukhiya’daki Tangkhali mülteci kampı yakınlarında sağlık ve temizlikle ilgili bir farkındalık filmini izleyen Rohingya çocukları.Yer: Ukhiya, Bangladeş - iPhone 7 ile çekildi.

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lexandre Weber (Yılın Fotoğrafçısı Birincilik Ödülü)

Sarı ve mavi Baiana: Bu resim, Salvador de Bahia, Brezilya’da geçen bir kamyonun ardından spontane olarak çekildi. Geleneksel “baiana” kıyafeti giymiş bir kadın, çalışırken verdiği mola sırasında kamyonun arkasından bakıyordu. Yer: Salvador de Bahia, Brezilya - iPhone 6S ile çekildi.

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Huapeng Zhao (Yılın Fotoğrafçısı İkincilik Ödülü)

Göz göze: Bu çocukla deniz kenarında yürüyüş yaparken karşılaştım. Ben onun resmini çekmeye çalışırken o da tuttuğu balığı gözünün önüne gelecek şekilde kaldırdı.Yer: YanTai ShanDong bölgesi, Çin - iPhone 6 ile çekildi.

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Zarni Myo Win (Yılın Fotoğrafçısı Üçüncülük Ödülü)

Ben de oynamak istiyorum: Bacağını kaybetmiş küçük bir çocuk, futbol oynayan arkadaşlarını seyrediyordu ve mümkün olsaydı futbol oynamak istediğini söylüyordu.Yer: Yangon, Myanmar - iPhone 7 Plus ile çekildi.

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Şükrü Mehmet Ömür (Birincilik Ödülü - Doğa)

Sabah Sisi: Ödül kazanan fotoğrafımı Rad Drew adlı Amerikalı iPhone fotoğrafçısının workshop’una katılmak üzere Toulouse yakınlarında Larnagol’de bulunduğum bir ilkbahar sabahı gündoğumudan biraz önce çektim. Kurs arkadaşlarımdan bir tanesi ile kırlarda yürürken sislerin ardında bir beyazlık fark ettim, yaklaştığımda bunun bir kuzu olduğunu anladım.

Ortalık çok sakin ve huzur doluydu. Sanki cennetteydim. Bu küçük küçücük kuzu gözlerini dikkatle dikmiş diğer arkadaşlarını gözlüyordu. iPhone’a 6S’imle birkaç poz fotoğraf çektim. Kahvaltı için kursun yapıldığı çiftlik evine döndüğümde de Snapseed ve Provoke aplikasyonları ile bu fotoğrafları düzenledim.Yer: Toulouse, Fransa - iPhone 6S ile çekildi.

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Asuman Robson (İkincilik Ödülü - Manzara)

Sycamore Gap’te: Bu resim, Kuzeydoğu İngiltere’deki Hadrian Duvarı’nda yapılan bir yürüyüş sırasında çekildi. Havanın kapalı olduğu tipik günlerden biriydi. Ağacın ve yürüyüşçülerin bulutların önünde ve Roma duvarındaki bu dramatik çukurda sergilediği görünümü çok sevdim. Yer: Northumberland, Birleşik Krallık - iPhone 7 ile çekildi.

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Burcu Öztürk (İkincilik Ödülü - Panorama)

Donmuş Central Park: Şubat ayının soğuk bir gününde şehirde gezerken Central Park’ın üzerine sis çöktüğünü gördüm. O an sanki her şey donmuş gibiydi. Adeta bir gündüz rüyası görüyordum.

iPhone’umun panorama özelliğini kullanmak için mükemmel bir an olduğunu biliyordum. Yer: Central Park, New York City - iPhone 7 ile çekildi.

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Edwin Loyola (İkincilik Ödülü - Soyut)

Renklerin Birlikteliği: Bu fotoğraf Filipinler’deki en büyük alışveriş merkezlerinden birinde çekildi. Alışveriş merkezinde gezinirken renkler ve şekillerden çok etkilendim.Yer: Mall of Asia, Filipinler - iPhone X ile çekildi.

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Robin Robertis (Birincilik Ödülü - Hayvanlar)

İhtiyar yavru köpek “Django”: Django, Çin’in kuzeyindeki Hunan bölgesinde bulunan bir Budist manastırda doğup büyüyen Shaolin Temple Terrier cinsi bir köpek. Sahilde uzun yürüyüşler yapmaktan hoşlanan Django, Miles Davis dinlemeyi de çok seviyor.Yer: Carlsbad, California - iPhone 7 Plus ile çekildi.

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Erica Wu (Üçüncülük Ödülü - Hayvanlar)

Gülen Tilki: Kutunun içinde uyuyan bu tilki, karlı günlerde güneşin keyfini sürmek için kafasını dışarı çıkarıyordu.Yer: Miyagi Zao Fox Köyü, Japonya - iPhone X ile çekildi.

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Melisa Barrilli (Birincilik Ödülü - Çocuklar)

Sprey Çılgınlığı: Kızım bale elbisesini giymişti ve bir kardeşlerine bir kendine su püskürterek oyun oynuyordu.Yer: Toronto, Kanada - iPhone 5S ile çekildi.

Kaynak: Teknolojioku

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