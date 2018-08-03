UBER ve taksiciler arasındaki gerginlik bir yandan devam ederken, taksicilerin yenilenmeye gitmesi konusunda bazı adımlar atılıyor.

Yenileme aşamasında ilk adım hizmete açılan turkuaz ve siyah taksiler oldu. Bu taksi hizmetleri ile beraber yolcular için daha konforlu bir deneyim hedeflenmekte. Bu açıdan, siyah ve turkuaz taksilerin yaygınlaşması adına BiTaksi'ye yeni bir güncelleme getirildi.

Sarı taksilere göre daha yüksek bir taşıma ücreti alan turkuaz taksiler lüks segmentte geliştirildi. Daha konforlu bir hizmet sunan turkuaz taksiler için tarife ücreti ise taksimetreye yüzde 15’lik bir zam olarak yansıyor.

Turkuaz taksiler, konforun yanında lüks markalardan oluşmasıyla da dikkat çekiyor. Volkswagen Passat‘tan Mercedes C serisine kadar aracın bulunduğu D segmenti turkuaz taksilere geçiş henüz çok yeni olduğu için kendilerine sarı taksi kadar çabuk ulaşamıyorsunuz.

Turkuaz taksiler artık BiTaksi'de!

Fakat yakında turkuaz ve siyah taksilerin daha da artacağını söylemek mümkün. Çünkü 31 Mayıs’tan itibaren araç ve sahip değişikliği durumunda taksilere asgari D segmenti şartı getirildi.