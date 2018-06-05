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tvOS 12 özellikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.06.2018 15:36 | Son Güncelleme

Yeni işletim sisteminin getirdiği en önemli yenilik Apple TV 4K cihazının artık Dolby Atmos ses desteği sunması oldu. Bir süredir cep telefonu üreticileri tarafından sunulan bu özellik çok daha kaliteli ve çevresel ses efekti alınmasını sağlıyor. Etkinlikte açıklamalarda bulunan Apple yetkilisi, Apple TV 4K'nın hem Dolby Atmos hem de Dolby Vision desteği sunacağını belirtti.

tvOS 12 özellikleri

Dolby Atmos desteği geldi

Sonbahar aylarında kullanıma sunulması beklenen tvOS 12 ile beraber iTunes'ta yer alan 4K HDR film, dizi ve programlar Dolby Atmos desteği sunacak. Apple bu yeni özellik için ek bir ücret talep etmeyecek. Ancak bu deneyimin daha iyi yaşanması için bu teknolojiyi destekleyen bir ses sistemine sahip olunması gerekiyor.

Bir diğer geliştirme ise iOS 12 ile entegrasyon oldu. iPad ve iPhone cihazlarında iOS 12'yi kullananlar Apple TV'ye şifrelerini otomatik olarak doldurarak giriş yapabilecek. Ayrıca Appe TV Remote, iPhone ya da iPad Denetim Merkezi'ne eklenecek ve bu sayede Apple TV için gerekli kontroller daha hızlı yapılabilecek.

Uzaydan wallpaper desteği!

Ne kadar büyük bir yenilik olduğu tartışılır ama Apple TV kullanıcıları artık Uluslararası Uzay İstasyonu Ulusal Laboratuvarı ve Uzayda Bilimin Gelişmesi Merkezi (CASS) ile işbirliği yapan sonucunda, NASA astronotları tarafından uzaydan çekilmiş yepyeni görüntüleri Apple TV cihazlarında ekran koruyucu olarak kullanabilecek.

tvOS 12 ne zaman kullanıma sunulacak?

Yeni Apple TV 4K işletim sistemi kısa bir süre sonra Beta sürümü olarak kullanıma sunulacak. Yeni sürümün herkese ulaşması ise Eylül ayından itibaren gerçekleşecek.

tvOS 12 tanıtıldı. İşte özellikleri

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