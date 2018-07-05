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Twitch Prime üyelerine bu ay birçok oyun ücretsiz!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.07.2018 11:33 | Son Güncelleme

Twitch, yaptığı açıklama ile Temmuz ayı boyunca Prime üyelerine toplamda 21 adet oyun verecek.

Twitch Prime üyelerine bu ay birçok oyun ücretsiz!

Twitch, Temmuz ayı boyunca Twitch Prime abonelerine 21 adet ücretsiz oyun vereceğini açıkladı. PlayStation Plus ve Xbox Pass sistemine göre hızlı bir atılım gerçekleştiren Twitch, anlaşılan oyuncuları memnun etmek açısından çalışmalarına son hızla devam ediyor.

Prime üyelerine verilecek olan oyunları sıralayacak olursak;

– Pillars of Eternity Definitive Edition (2 Temmuz - 4 Temmuz)
– Metal Slug 3 (3 Temmuz - 2 Ağustos)
– The Last Blade (3 Temmuz - 2 Ağustos)
– Twinkle Star Sprites (3 Temmuz - 2 Ağustos)
– QUBE2 (3 Temmuz - 9 Ağustos)
– Battle Chef Brigade (4 Temmuz - 11 Temmuz)
– Manual Samuel (5 Temmuz - 12 Temmuz)
– Gonner (6 Temmuz - 13 Temmuz)
– Next Up Hero (7 Temmuz - 14 Temmuz)
– Uurnong Uurnlimited (8 Temmuz - 14 Temmuz)
– Hue (9 Temmuz - 15 Temmuz)
– Deponia Doomsday (10 Temmuz - 16 Temmuz)
– Observer (11 Temmuz - 17 Temmuz)
– Tacoma (12 Temmuz - 18 Temmuz)
– The Bridge (13 Temmuz - 26 Temmuz)
– Brutal Legend (14 Temmuz - 27 Temmuz)
– The Red Strings Club (15 Temmuz - 21 Temmuz)
– Tyranny (16 Temmuz - 18 Temmuz)
– Broken Age (17 Temmuz - 31 Temmuz)
– The Framed Collection (18 Temmuz - 31 Temmuz)
– Serial Cleaner (18 Temmuz - 31 Temmuz)

Eğer Prime üyeysiyseniz bu oyunlara belirtilen tarihler arasında sahip olabilirsiniz. Oyunları sisteminize indirmek için Twitch'in masaüstü uygulamasına sahip olmanız gerekmektedir.

Kaynak: Teknolojioku

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