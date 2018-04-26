Twitch TV’de yeni rekor

Hal böyle olunca, internet yaşamımızda pek çok alışkanlığın değişmesine neden oldu. Keza basit bir şekilde durumu özetlemek gerekirse, eskiden oyuncular direkt olarak oyunun içinde var olmak isterken, şimdilerde ise internet üzerinden oyunu daha iyi oynayanları izlemeyi tercih ediyorlar. Zaten Twitch gibi kanalların popüler olmasının temel nedeni de bu.

Twitch ülkemizde de oldukça popüler bir yayın organı. Malum, oyuncular bu kanal üzerinden çeşitli yayınlar açarak izleyicilerin kendilerini takip etmesini talep ediyor. Kabul edelim, bu şekilde son derece iyi paralar kazanan pek çok yayıncı da mevcut.

Bu yayıncıların başında ise eski bir espor oyuncusu olan Tyler “Ninja” Blevins geliyor. Ninja geçtiğimiz günlerde Las Vegas’ta bir Espor arenasının açılışına katıldı. Bu açılışta Twitch üzerinden Fortnite oynayan Ninja’yı tam 667.700 kişi canlı olarak takip etti. Bu gerçekten son derece etkileyici bir rakam.

Etkinilkte Ninja’yı öldürmeyi başaranlara 2500 dolar para dağıtıldı. Toplamda 50.000 dolar ödülün dağıtıldığı Espor arena açılışında Twitch bireysel izleyici rekoru da kırılmış oldu. Daha önceki rekorun da yine Tyler Blevins’e ait olduğunu hatırlatalım.

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