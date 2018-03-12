Twitter CEO’su açıkladı! Herkese ‘mavi tık’ geliyor

Twitter’da vakit geçiren biriyseniz, mavi renkli onay simgesine sahip hesapları bir kez de olsa görmüşsünüzdür. Mavi tık olarak karşımıza çıkan bu simge, Twitter tarafından belirli bir konuda uzman sayılabilecek kişilerin resmi hesaplarını belirtmek için veriliyor. Bu yüzden, mavi tıkın bir nevi kimlik doğrulama seçeneği olduğunu rahatlıkla söylemek mümkün. Zaten Twitter’ın üst kademesi de mavi tıkın amacını böyle açıklıyor. Ancak son dönemde, Twitter camiasında mavi tık bir üstünlük sembolü gibi algılanmaya başladı. Ayrımcılık tartışmalarına mahal vermek istemeyen Twitter yönetimi, bu üstünlük mücadelesine son vermek için çalışmaların startını verdi.

TWITTER’IN KIDEMLİSİ İTİRAF ETTİ

Kendi uygulamaları Periscope üzerinden bir canlı yayın geliştiren Twitter CEO’su Jack Dorsey, kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Dorsey, yayında açılan mavi tık sohbetinin arasında, maviş onay sisteminin artık büyük bir sorun haline geldiğinin altını çizdi. Twitter’ın en kıdemli ismi, çok yakın zamanda mavi tık sisteminde bir dizi değişikliğe gideceklerinin sözünü vererek, yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını ilk kez canlı yayında açıkladı.