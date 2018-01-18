Twitter çöktü mü? Sosyal medyada erişim sorunu yaşanıyor

Twitter'a erişim problemleri yaşanıyor. Sosyal medya devi Twitter'da yaşanan sorun yüzünden kullanıcılar kendi hesaplarına erişemiyor. Diğer platforlarda yaşanan sorundan şikatyet eden kullanıcılar 'Twitter çktü mü?, Twitter'a ne oldu?' sorusuna yanıt arıyor.
Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda kullanıcılar Twitter'a erişseler bile tweet atma, mesaj gönderme, fotoğraf yükleme veya arama yapma gibi fonksiyonları kullanamadığını bildiriyor.
Öte yandan Twitter'a ne olduğuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, yarım saatin ardından Twitter normale döndü.
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