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Twitter çöktü mü? Twitter'da bağlantı sorunu yaşanıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.04.2018 19:59 | Son Güncelleme

Twitter'ın İOS için olan mobil uygulamasında bağlantı sorunu yaşanıyor. Twitter'a İOS cihazlarından giren kullanıcılar, yeni tweet'lerin ana sayfalarına düşmediğini ve eski tweet'lerin düştüğünü raporluyor. Twitter'da bağlantı sorununun yaşanmasının ardından kullanıcılar 'Twitter'a ne oldu?', 'Twitter çöktü mü?', 'Twitter'daki sorunun kaynağı ne?' mesajlarını paylaştılar.

Twitter çöktü mü? Twitter'da bağlantı sorunu yaşanıyor

Sosyal medya sitesi Twitter'a İOS uygulaması üzerinden giriş yapan kullanıcılar, yaklaşık 1 saattir ana sayfadaki tweet'lerin yenilenmediğini ve bağlantı sorunu yaşadıklarını raporluyor. Yaşanan bağlantı sorunuyla ilgili İngiltere ve civarındaki sunucularında problem yaşandığı görülüyor. Kyllanıcılar, Twitter'a Android ve masaüstü sürümünden giriş yaparak görüş bildiriyor. Twitter'ın İOS uygulamasının ana sayfasında yaşanan sorunla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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