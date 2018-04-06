Twitter çöktü mü? Twitter'da bağlantı sorunu yaşanıyor

Sosyal medya sitesi Twitter'a İOS uygulaması üzerinden giriş yapan kullanıcılar, yaklaşık 1 saattir ana sayfadaki tweet'lerin yenilenmediğini ve bağlantı sorunu yaşadıklarını raporluyor. Yaşanan bağlantı sorunuyla ilgili İngiltere ve civarındaki sunucularında problem yaşandığı görülüyor. Kyllanıcılar, Twitter'a Android ve masaüstü sürümünden giriş yaparak görüş bildiriyor. Twitter'ın İOS uygulamasının ana sayfasında yaşanan sorunla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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