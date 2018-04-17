Twitter çöktü! Twitter'a erişim sağlanamıyor

Twitter çöktü mü? Mikro blog sitesi Twitter'da bir bağlantı sorunu yaşanıyor. Teitter'a giren kullanıcılar "Teknik bir hata var" mesajı ile karşılaşıyor. Sosyal medyanın en etkili platformlarından biri olan Twitter'da kesintiler yaşanıyor.
TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPILMADI
Kesintinin nedeni bir engelleme mi yoksa teknik bir sorun mu henüz bir açıklama yapılmadı. VPN (Virtual Private Network/Sanal Özel Ağ) ile girmeye çalışan bazı kullanıcılar hesaplarına ulaşabiliyor.
Twitter'a girmek isteyenler aşağıdaki ekran görüntüsüyle karşılaşıyor.
BTK: SORUN GLOBAL
Twitter'a bir süredir girilememesi üzerine sosyal medya kullanıcıları, Facebook, Instagram gibi sosyal medya hesaplarında “Twitter engellendi mi?” sorusunu gündeme getirdi.
Bilgi Teknolojileri Kurumu Başkanı Fatih Sayan, sorunun global olduğunu açıkladı. Hürriyet’e bilgi veren Sayan, “Türkiye network'ünde hiçbir problem yok. Sorun Twitter merkezli gözüküyor ve erişim engelinin global olduğunu tespit ettik” dedi.
NORMALE DÖNDÜ
Yaşanan erişim sorunu, yaklaşık bir saat sürdükten sonra çözüldü. Kullanıcılar, 17:30 sonrası Twitter'a giriş yapabildi.
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