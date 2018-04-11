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Twitter'da 'dolar' yazmayın çöküyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.04.2018 14:14 | Son Güncelleme

Twitter'da keşfedilen bir hata nedeniyle "dolar" araması yaptığınızda Twitter çöküyor, ve dolarla ilgili hiçbir sonuca ulaşamıyorsunuz! Sadece Türkçe 'dolar' kelimesinden kaynaklanan bu hatanın neden meydana geldiği ise henüz bilinmiyor.

Twitter'da 'dolar' yazmayın çöküyor!

Twitter'da ilginç bir hata keşfedildi. Twitter'a bilgisayar başından girip 'dolar' şeklinde arama yapan kullanıcılar Twitter çöktüğünde gelen bir uyarı mesajıyla karşılaşıyor.

İşte o hata ekranı:

dolar-cokme

Twitter’da dolar araması yapıldığında “Teknik bir sorun var. Fark ettiğin için teşekkürler, bunu yakında düzelteceğiz ve her şeyi eski haline getireceğiz.” uyarısı beliriyor. Farklı konularda yapılan aramalarda Twitter herhangi bir sorun çıkarmadan hizmete devam ediyor.

Twitter'a telefon veya tablet üzerinden girip bu aramayı yaptığınızda ise herhangi bir teknik sorun oluşmuyor ve arama sonucunu görebiliyorsunuz.

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Anahtar Kelimeler:
Twitter dolar arama çökme

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