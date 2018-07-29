Twitter'da en çok ve en az kullanılan emojiler hangileri? 23 milyar tweet incelendi

BBC'den Joey D'Urso'nun aktardığına göre, Matthew Rothenberg'in geliştirdiği Emoji Tracker adlı araç, Twitter'da yapılan her bir paylaşımı inceleyerek emojilerin kaç kere kullanıldığını sayıyor.

Araç 2013 yılında geliştirildiğinden beri her dilde atılan 23 milyar tweeti inceledi.

Bugüne kadar en çok kullanılan emoji, gözlerinden yaş gelerek gülme emojisi. Bu 2 milyardan fazla kullanılırken en az kullanılan emoji unvanının son dönemdeki sahibi ise Latin harfleri için girdi simgesi oldu.

Rothenberg "İnsanların değişik emojileri nasıl kullandığını merak ediyordum. Farklı emojilerin farklı kültürlerde nasıl kullanıldığını görmek genellikle ilginç ve beklenmedik şeyleri gösterebiliyor" diyor.

Twitter'da en popüler 10 emoji şöyle:

Gözlerinden yaş gelerek gülme

Kalp

Geri dönüşüm

Kalp şeklinde gözleri olan gülen yüz

Kalp (ilk kalbin biraz daha farklı bir versiyonu)

Ağlayan yüz

Gülen surat

Eğlenmeyen yüz

İki kalp

Kalp şeklinde öpücük atan suratEn popüler 10 emojinin dokuzunda kalpler ve yüzler yer alıyor.