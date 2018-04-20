Twitter'da problem! Tweet atılamıyor

Popüler sosyal medya devi Twitter'da paylaşım sorunu yaşanıyor. Twitter kullancıları tweet atmak istediği zaman "sunucu hatası" sorunu ile karşılaşıyor.

Sorunun genel mi yoksa bölgesel mi olduğu hakkında net bilgi bulunmazken konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÜÇ GÜN ÖNCE DE SORUN YAŞANMIŞTI



17 Nisan'da da Twitter'da erişim sorunu yaşanmıştı. Sorunun global olduğunu açıklayan BTK Başkanı Fatih Sayan, “Türkiye network'ünde hiçbir problem yok. Sorun Twitter merkezli gözüküyor ve erişim engelinin global olduğunu tespit ettik” demişti.