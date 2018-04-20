HABER

Twitter'da problem! Tweet atılamıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.04.2018 21:13 | Son Güncelleme

Popüler sosyal medya devi Twitter'da erişim sorunu yaşanıyor, pek çok kullanıcı tweet atma sorunu yaşıyor.

Twitter'da problem! Tweet atılamıyor

Popüler sosyal medya devi Twitter'da paylaşım sorunu yaşanıyor. Twitter kullancıları tweet atmak istediği zaman "sunucu hatası" sorunu ile karşılaşıyor.

Sorunun genel mi yoksa bölgesel mi olduğu hakkında net bilgi bulunmazken konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÜÇ GÜN ÖNCE DE SORUN YAŞANMIŞTI

17 Nisan'da da Twitter'da erişim sorunu yaşanmıştı. Sorunun global olduğunu açıklayan BTK Başkanı Fatih Sayan, “Türkiye network'ünde hiçbir problem yok. Sorun Twitter merkezli gözüküyor ve erişim engelinin global olduğunu tespit ettik” demişti.

AK Parti'nin kritik isminden erken seçim itirafıAK Parti'nin kritik isminden erken seçim itirafı
Son dakika: OHAL 7. kez uzatıldıSon dakika: OHAL 7. kez uzatıldı
Demirtaş aday olacak mı? Flaş açıklamaDemirtaş aday olacak mı? Flaş açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Twitter Tweet Twitter çöktü mü tweet sorunu

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Google, Google Chat ile SMS'i tarihe gömecek

Google, Google Chat ile SMS'i tarihe gömecek

Bu heyecana kalp dayanmaz: God of War satışa çıktı!

Bu heyecana kalp dayanmaz: God of War satışa çıktı!

Xiaomi Mi 7 erteleniyor! Bakın neden...

Xiaomi Mi 7 erteleniyor! Bakın neden...

Instagram görünümünü değiştiriyor!

Instagram görünümünü değiştiriyor!

Steam'deki 49 TL'lik efsane oyun artık ücretsiz!

Steam'deki 49 TL'lik efsane oyun artık ücretsiz!

Hepimizi kandırıyorlar: WhatsApp kullanıcılarına büyük tuzak!

Hepimizi kandırıyorlar: WhatsApp kullanıcılarına büyük tuzak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.