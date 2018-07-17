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Twitter’dan ABD ara seçimleri için önlem!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.07.2018 07:42 | Son Güncelleme

Twitter’ın son dönemde yürüttüğü kapsamlı hesap askıya alma faaliyeti ünlüleri de etkiledi. Katy Perry bu dönemde 3 milyona yakın takipçisini kaybetti.

Twitter’dan ABD ara seçimleri için önlem!

ABD gündemi, Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerini manipüle ettiği iddiasıyla uzun süredir meşgul. Rusya’nın bunun için, sosyal medyadan sahte hesapları kullandığı da ortaya atılınca, sonbaharda gerçekleştirilecek olan ara seçimler için önlem alınmaya başladı. Amerikalı dev sosyal mecra Twitter da bu bağlamda 3 aya yakın süredir devasa bir operasyon yürütüyor. Hatta geçtiğimiz günlerde platformun son 2 ayda 70 milyondan fazla hesabı askıya aldığı belirtilmişti.

Bu doğrultuda tanınmış isimler de ciddi sayıda takipçi kaybı yaşıyor. Mecranın en popüler hesaplarından bir tanesine sahip olan Katy Perry, 2.8 milyon civarı takipçi kaybetti. Şu anda 106 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Perry için bu, yaklaşık %2.6’lık bir düşüş anlamına geliyor ki; bu denli bir hesapta bununla karşılaşmamız hayli normal.

50 milyonu aşkın takipçisiyle Donald Trump da durumdan etkilenenlerden oldu. ABD başkanı, 300,000 takipçisine veda etti. Elon Musk’ın 20 milyondan fazla takipçisi olan hesabı da 71,000 kişiyi kaybetti.

Twitter ise olayların ardından yaptığı açıklamada, takipçi sayısının daha saygın bir gösterge olması gerektiğini söyledi.

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Twitter Katy Perry

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