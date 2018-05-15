Twitter'dan önemli açıklama: Trol hesaplara savaş açtı!

İşte Twitter'dan konuyla ilgili yapılan o açıklama:
"Mart ayında Twitter’da herkese açık olan konuşmaların sağlıklı yürümesi adına iyileştirmelere gideceğimiz yeni yaklaşımımızı tanıttık. Çözmek için çalışmalarda bulunduğumuz önemli bir konu da, bazı kişilerin “troll” olarak adlandırdığı profiller. Bazı trolümsü davranışlar eğlenceli, iyi ve komik olsa da, burada kastettiğimiz davranış biçimleri, Twitter’da özellikle konuşmalar ve aramalar gibi topluma açık alanlarda sohbetleri bozan ve rahatsız eden, trollümsü davranışlar olarak öne çıkıyor. Bu hesaplar ve Tweet’lerin bazıları, kurallarımızı ihlal ediyor ve böyle durumlarda biz de gerekli aksiyonları alıyoruz. Diğerleri ise kuralları ihlal etmemelerine rağmen, sohbetin sağlıklı olmasını engelliyor.
Konuyu bir çerçeveye oturtmak gerekirse, hesapların %1’inden daha azı taciz sebebiyle şikayet edilen hesapların çoğunluğunu oluşturuyor, fakat şikayet edilen çoğu içerik kurallarımızı ihlal etmiyor. Genele oranladığımızda küçük bir rakam olsa da bu hesaplar insanların Twitter’daki deneyimleri üzerinde orantısız büyüklükte, negatif bir etkiye sahip. Bizim için mücadele de şu konsept etrafında şekillenmiş durumda: kurallarımızı ihlal etmese de sohbetlerin sağlıklı seyretmesini engelleyen bu tip rahatsız edici davranışların üzerine proaktif bir şekilde nasıl eğilebiliriz?
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