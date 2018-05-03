Twitter'dan tüm kullanıcılara çağrı: Şifrenizi değiştirin

Şirket, tespit edilen hata yüzünden şifre koruma sisteminde bilgi sızıntısının yaşanmadığını kaydetti.

ABD’li şirket, sistemde bulunan bir “böcek” nedeniyle kullanıcı şifrelerin maskelenmeden depolandığını ve bu durumun çeşitli sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

