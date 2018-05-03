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Twitter'dan tüm kullanıcılara çağrı: Şifrenizi değiştirin

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.05.2018 23:55 | Son Güncelleme

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, güvenlik sisteminde bir hatanın tespit edilmesi nedeniyle tüm kullanıcılara şifrelerini değiştirmesini tavsiye etti.

Twitter'dan tüm kullanıcılara çağrı: Şifrenizi değiştirin

Şirket, tespit edilen hata yüzünden şifre koruma sisteminde bilgi sızıntısının yaşanmadığını kaydetti.

ABD’li şirket, sistemde bulunan bir “böcek” nedeniyle kullanıcı şifrelerin maskelenmeden depolandığını ve bu durumun çeşitli sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

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