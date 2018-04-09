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Twitter kapanıyor mu? Sosyal medya kullanıcılarını tedirgin eden haber

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.04.2018 15:17 | Son Güncelleme

Twitter kapanıyor mu? Dünyanın en çok tercih edilen ve en popüler sosyal medya sitelerinden biri olan Twitter'la ilgili 'kapanıyor' iddiası ortalığı karıştırdı. Pek çok kullanıcı çıkan söylentiler sonrası Twitter'ın kapanacağı iddiaları doğru mu? Twitter kapanacak mı? sorularına yanıt arıyor.

Twitter kapanıyor mu? Sosyal medya kullanıcılarını tedirgin eden haber

'Twitter kapanıyor' iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya devinin kapanacağı söylentisinin ardından kullanıcılar büyük bir şok yaşadı. Peki işin aslı ne? Twitter'ın kapanması söz konusu mu? Aslında Twitter'ın kapanması söz konusu değil; ancak günler önce şirket üçüncü parti uygulamalarına olan desteğini çekeceğini, bu yolu kapatacağını açıklayınca kullanıcılardan tepki çekmiş, kullanıcılar tepkilerini yine Twitter üzerinden dile getirmişti.

Ancak Twitter gelen tepkiler üzerine kararını değiştirdi; daha doğrusu erteledi. Daha önce yapılan açıklamadan geri dönüş yapan firma, Talon, Tweetbot, Tweetings ve Titterrific gibi üçüncü parti Twitter uygulamalarından desteğini çekme planını erteledi. Mikroblog hizmeti bu uygulamaların bildirim gönderme ve yayınları güncelleme yeteneklerini 19 Haziran tarihi itibariyle durduracaktı ve bu da uygulamaların temel olarak kullanılamaz olması anlamına geliyordu.

Bir Twitter sözcüsü, geçtiğimiz yılın duyurusuna yapılan güncellemenin, geliştiricilerin yeni API'ye geçmek için yeterince vakitleri olmasını sağlamak için yapıldığını söylemekteydi.

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