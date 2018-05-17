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Twitter kullanıcılarına kötü haber! Artık bu özellikleri kullanamayacaksınız

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.05.2018 10:33 | Son Güncelleme

Twitter kullanıcılarına kötü haber geldi. Yapılan son açıklamaya göre, 16 Ağustos'ta yürürlüğe girecek yeni kararla birlikte Twitter'da bir çok şey değişecek....

Twitter kullanıcılarına kötü haber! Artık bu özellikleri kullanamayacaksınız

Twitter, bu yaz uygulama geliştiricilerinin servise erişimini kısıtlayacağını duyurdu. Bu duyuru, sosyal ağın bazı özelliklerini alarak kullanıcılara sunan üçüncü taraf Twitter uygulamalarının fonksiyonlarını etkileyecek. Uygulamalar tamamen çalışmaz hale gelmeyecekken, birçok işlevlerini yitirecek.

16 Ağustos’ta yürürlüğe sokulacak yeni kararın iki ana etkisi olacak. Bunlardan ilki, yeni tweet’lerin üçüncü taraf uygulamalara anında düşmesini engelleyecek. İkincisi ise üçüncü taraf uygulamaların push bildirimler göndermesini engelleyecek.

Söz konusu değişiklikler Tweetdeck gibi üçüncü taraf uygulamaların çalışmasını tamamen sekteye uğratmayacakken, kimi kullanıcılar için orijinal Twitter uygulamasına geçmek için yeterli sebep olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Twitter teknoloji tweetdeck

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bunda da Sayın Cumhurbaşkanımız RTE eli var. Her bir şeyi O yapıyor. :))
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