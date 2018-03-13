Twitter ‘mavi tık’ı herkese açıyor

Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey yaptığı açıklamada şirketin onaylı hesap anlamına gelen mavi tıklarının daha çok kullanıcıya verilmesinin planlandığını açıkladı.

Katıldığı bir canlı yayında soruları yanıtlayan Jack Dorsey, onay sisteminin daha iyi çalışması için yeni bir strateji belirlediklerini söyledi.

Bugüne kadar mavi tıklar sadece tanınan kişilere, sanatçı, sporcu, gazeteci ve politikacılara veriliyordu. Onaylanmış hesap rozeti olan “mavi tık” konusundaki bu yeni stratejinin ne zaman uygulamaya konulacağı ise açıklanmadı.

Jack Dorsey, “Dünyadaki en güvenilir hizmetlerden biri olmak istiyoruz ve bunun için yapmamız gereken çok iş olduğunu da biliyoruz” ifadesini kullandı.

Mavi tık bir statü sembolü olarak algılanıyor ve Dorsey, bunun “bozuk” bir sistem olduğunu kabul ediyor. Son dönemde twitter “nefret ve yanlış bilgi ile dolu bir toksik kültüre ev sahipliği yaptığı” için eleştirilerin hedefi olmuştu.