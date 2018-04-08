Twitter, tepki çeken o kararını erteledi

Twitter, son dönemde üçüncü parti Twitter uygulamalarına savaş açmış durumda. Normal Twitter uygulamasından daha çok özelliğe sahip olan bu uygulamaların Twitter tarafından kaldırılacağı açıklanmıştı. Kaldırma işlemi için 19 Haziran tarihini işaret eden Twitter, bu kararından şimdilik vazgeçti.

TWİTTER ENGELLEME KARARINI ERTELEDİ

Twitter yaptığı yeni bir açıklama ile kaldırmak için hazırlandığı üçüncü parti uygulamaların bir süre daha hizmet vereceğini söyledi. Twitter kullanıcılarının yoğun bir şekilde kullandığı bu tarz uygulamalar şimdilik Twitter’ın gazabından kurtulmuş oldu.

KULLANICILAR TWİTTER’IN KARARINA KARŞI ÇIKIYOR

Twitter söz konusu engellemeyi geliştirici kitinde bulunan yayın hizmetleri kısmını erişime kısıtlayarak yapacaktı. Böylece hiçbir üçüncül uygulama Twitter altyapısını kullanarak hizmet veremeyecekti. Ancak Twitter bu planlardan vazgeçmiş değil. Şirket ertelenen tarihi açıklamasa da engelleme konusunda oldukça kararlı. Kullanıcılar ise Twitter’ın bu engellemesine karşı #BreakingMyTwitter hashtag’iyle üçüncü uygulamalara destek oluyor.