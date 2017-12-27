Uber araba kiralama bölümünü sattı

Geçen sene kurulan Fair.com, müşterilerine bütçesine göre otomobillerle eşleştiren bir uygulama olarak karşımıza çıktı. Yeni veya kullanılmış araçları bünyesinde bulundurarak araçların aylık fiyatlarını uygulamasında listeliyor. Müşterilerin ise uygulamadan bir araç seçerek gidip bayiden aracını teslim alması yeterli oluyor.

400 milyon dolar değerinde olan ve 30 binden fazla arabaya sahip olan Xchange Leasing’in amacı ise Amerikalı şöförlere yardımcı olmak ve Uber’in müşterileri bekletme süresini minimuma indirmekti. Ancak başarılı olamadığı için geçtiğimiz Eylül ayında Uber, Xchange Leasing’i kapatma ya da satma kararı almıştı.

Fair.com’un satış için Uber’e ne kadar ödediği bilinmiyor fakat açıklanana göre Uber hem Fair’den hem de app üzerinden siteye giren sürücülerden hisse alacak. Ayrıca anlaşma sebebiyle işsiz kalan 150 çalışanada Fair yeni bir iş teklifinde bulunacak.