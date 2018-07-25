Uber bugüne kadar ne kadar yolcu taşıdığını açıkladı!

Uber, özellikle ülkemizde yasaklanmasının ardından en çok konuşulan konular arasında yer almaya devam ediyor.

Yine de ülkemizde faaliyetlerine devam eden şirket, elinde bulundurduğu çekirdek kadro ile işlerini devam ettirmeye devam ediyor. Her ne kadar taksiciler tarafından şikayet edilen bir hizmet olsada hem konforu hem de ucuz fiyatlandırması ile hala en çok tercih edilen ulaşım hizmetlerinden biri.

Sadece Türkiye'de de değil, İngiltere'de de ciddi sorunlar yaşayan ve davalarla boğuşan uygulama, büyük kayıplar verdi. Tabii ki liste içerisinde daha birçok ülke de yer alıyor.

Ancak tüm eleştirilere ve yaşanan olaylara rağmen uygulamanın başarılı ve akla yatkın olduğunu inkar edemeyiz. Konforlu ve güvenli yolculuk konusunda hayli iddialı olan Uber, yeni yaptığı bir açıklamayla başarısını kutladı. Şirket yeni yayınladığı bir yazıda, 10 Haziran günü yapılan hizmetlerden sonra 10 milyar yolculuk hizmeti rakamına ulaştığını açıkladı.

Başarısını sadece kendi içerisinde kuru kuru da kutlamadı. Bugünden Perşembe gününe kadar tüm yolcularına yüzde 20 indirim kodu da dağıtan firma, anlaşılan hizmetleri karşısında oldukça memnun bir rota çiziyor.