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Uber'de ırkçılık ve tehdit skandalı ortalığı karıştırdı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.07.2018 14:24 | Son Güncelleme

Uber’in İnsan Kaynakları Şefi Liane Hornsey hakkında ırkçılık ve tehdit suçlaması.

Uber'de ırkçılık ve tehdit skandalı ortalığı karıştırdı!

Routers’ın haberine göre Uber’in İnsan Kaynakları Şefi Liane Hornsey hakkında sürekli şikayetler gelmesi üzerine şirket olaya el atarak soruşturma başlattı. Soruşturmanın başlatılması üzerine İnsan Kaynakları Şefi Liane Hornsey görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bu istifa sonucunda Hornsey'in yapmış olduğu ırkçılık ve tehdileri doğruladığını varsayıyoruz.

Gelelim Hornsey'in ırkçılık ve tehditlerine. Şirketin üst düzey yetkililerinden olan Bernard Coleman hakkında aşağılayıcı yorumlarda bulunduğu iddia edilen Hornsey, eski Uber icra kurulu başkanı Bozoma Saint John’u da tehdit etmiş. Hatta kimilerine göre Saint John’un istifa ederek görevinden ayrılmasının sebebi ise Hornsey'miş.

Hukuk bürosundan Gibson Dunn tarafından yürütülen bir soruşturmadan sonra Hornsey hakkında iddia edilen suçlardan bir kısmı doğrulandı fakat bu doğrulamaların hangi suçlar için olduğu henüz açıklanmış değil. Uber CEO'su Dara Khosrowshahi ise gelen istifanın ardından şirket çalışanlarına bu gelişmeyi bir e-posta iletisi ile duyurdu. Gelelim Hornsey'in şirket içi geçmişine;

Hornsey, bir dönem Uber şirketinin önde gelen yöneticileri arasında yer alıyordu. Şirketin eski CEO'su Travis Kalanick'in istifası sonrasında yerine geçen Khosrowshahi ise Kalanick'in oluşturduğu yeni düzeni pek şirkette sağlayamadı. Ek olarak Hornsey tarafından yönetilen bölümde uzun sürelerden beri çeşitli problemler bulunuyormuş.

Eh adalet döner dolaşır bir gün seni de bulur diyelim o zaman biz de buradan sevgili Hornsey'e. Yeni hayatında da başarılarını diliyoruz.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Uber teknoloji

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