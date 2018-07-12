Uber'de ırkçılık ve tehdit skandalı ortalığı karıştırdı!

Routers’ın haberine göre Uber’in İnsan Kaynakları Şefi Liane Hornsey hakkında sürekli şikayetler gelmesi üzerine şirket olaya el atarak soruşturma başlattı. Soruşturmanın başlatılması üzerine İnsan Kaynakları Şefi Liane Hornsey görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bu istifa sonucunda Hornsey'in yapmış olduğu ırkçılık ve tehdileri doğruladığını varsayıyoruz.

Gelelim Hornsey'in ırkçılık ve tehditlerine. Şirketin üst düzey yetkililerinden olan Bernard Coleman hakkında aşağılayıcı yorumlarda bulunduğu iddia edilen Hornsey, eski Uber icra kurulu başkanı Bozoma Saint John’u da tehdit etmiş. Hatta kimilerine göre Saint John’un istifa ederek görevinden ayrılmasının sebebi ise Hornsey'miş.

Hukuk bürosundan Gibson Dunn tarafından yürütülen bir soruşturmadan sonra Hornsey hakkında iddia edilen suçlardan bir kısmı doğrulandı fakat bu doğrulamaların hangi suçlar için olduğu henüz açıklanmış değil. Uber CEO'su Dara Khosrowshahi ise gelen istifanın ardından şirket çalışanlarına bu gelişmeyi bir e-posta iletisi ile duyurdu. Gelelim Hornsey'in şirket içi geçmişine;